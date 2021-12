Die besten Tipps gegen Häufige XMAS-Beschwerden

❯ Kopfschmerzen

Ätherisches Pfefferminzöl lindert Kopfschmerzen aufgrund des hohen Mentholanteils von etwa 50 Prozent. Bereits 15 Minuten nach der Anwendung kann eine signifikante Schmerzreduktion erzielt werden. Drei Tropfen Pfefferminzöl auf die Schläfen und die Stirn (ev. auch auf den Nacken) auftragen. Nach 15 Minuten und dann nach 30 Minuten erneut das Öl auftragen. ❯ Sodbrennen

Gegen Sodbrennen hilft zum Beispiel Heilerde: 1 TL mit 1/8 l Wasser aufgießen und trinken. Außerdem hilft die Yoga-Stellung „Kamel“, die Magensäure zu reduzieren und die Verdauung anzuregen. Ältere Personen können diese Übung auch im Stehen durchführen. Die Hände an den unteren Rücken legen, den Oberköper langsam und vorsichtig zurückbeugen, den Bauch dabei anspannen (5 Atemzüge). ❯ Durchfall

Salbei-, Pfefferminz-, Fenchel oder Kamillentee haben eine lindernde Wirkung bei Durchfall (2 TL auf 250 ml kochendem Wasser, 10 Minuten ziehen lassen). Ein geriebener Apfel mit Schale ist ebenfalls ein einfaches effektives Hausmittel gegen Diarrhö: den geriebenen Apfel mind. 15 Min. stehen lassen, bis er braun ist und dann essen. Bewährt hat sich auch die Karottensuppe (weich kochen und pürieren). ❯ Innere Unruhe

Lavendel- und Kamillentee beruhigen bekanntlich die Nerven (2 TL auf 250 ml Wasser). Mithilfe des Chin-Mudras (Handgeste des Yoga) kann man aber auch den Geist entspannen und zur Ruhe kommen: Daumen und Zeigefinger zusammenführen, die restlichen Finger abspreizen, auf die Atmung konzentrieren (5 Min.). ❯ Hangover

Indem man einen Elektrolytdrink zu sich nimmt, Wasser trinkt oder Weihrauchtabletten schluckt, kann man ­einem Kater clever vorbeugen. Auch am nächsten Morgen sollte man genügend Flüssigkeit zu sich nehmen – am besten Kräutertee – wie etwa Thymiantee. Eine alkoholbedingte Schädigung von Leber und Gehirn kann man mit Thymian vermeiden. Durch Chilikonsum schützt man Leber sowie Magen. ❯ Blähungen

Zusätzlich zum gängigen „Dreiwindetee“ mit Kümmel, Anis, und Fenchel hilft eine blähungslösende Übung: Die Beine zieht man angewinkelt an sich heran und umklammert sie mit den Armen. Die Wirbelsäule ist aufgerichtet. Ruhig ein- und ausatmen und am besten mindestens 5 Minuten in dieser Position bleiben.