Nach den Festtagesfeiern zum Jahresende begehen viele im Jänner den Dry January, sprich verzichten ein Monat lang auf Alkohol. Diese Auswirkungen hat ein Alkohol-Detox auf Körper und Geist.

Ein Glas Prosecco zum Brunch, ein leichter Weißwein zum Mittagstisch, ein Bierchen zum Feierabend - Alkohol gehört für viele genauso zum Alltag, wie Essen, Schlafen und Arbeiten. Besonders der Dezember und Jahreswechsel verleitet mit den vielen Weihnachtsessen, Feiertagen und Partys zum Trinken. Da vor Allem zu Silvester oft zu tief ins Glas geschaut wird, wurde der Dry January ins Leben gerufen: ein Detox-Monat in dem ganz auf Alkohol verzichtet wird. Begonnen hat die Kampagne 2014 in Großbritannien und wurde seit dem weltweit adaptiert und somit auch in anderen Ländern über die Jahre immer beliebter.

Welche Auswirkungen hat eine Alkoholpause auf Körper & Geist?

Alkoholkonsum führt zu einem geschwächten Immunsystem, Hautunreinheiten, und einem Entzug wichtiger Vitamine und Mineralien. Eine Zeit lang komplett auf Alkoholkonsum zu verzichten hat daher eine schnelle, positive Auswirkung auf den Körper. Verbesserter Schlaf, Erholungsgefühle, bessere Konzentration, Gewichtsverlust und ein strahlendes Hautbild sind nur ein paar der positiven Auswirkungen, die durch regenerierte Leberzellen erfolgen. Schon nach einigen Tagen fühlt man sich dadurch gleich besser, nach drei bis fünf Wochen erzielt man jedoch die besten Ergebnisse. Zusätzlich sorgt der Erfolg, ein ganzes Monat durchgehalten zu haben, für Glücksgefühle und auch mittelfristig für einen bewussteren Umgang mit Alkohol. Tatsächlich belegen Forschungsergebnisse der University of Sussex, dass Menschen, die im Januar auf Alkohol verzichtet haben, auch die folgenden Monate weniger und bewusster konsumieren.

So vielversprechend die Aussichten auf einen neuen, gesunden, energiegeladenen Start ins Jahr sind, so schwierig kann es auch sein, durchzuhalten. Die Versuchungen lauern in Form von Events, Wochenenden oder Geburtstagen überall. Daher empfiehlt es sich, die Challenge mit Freund:innen zu begehen, um sich gegenseitig zu motivieren und den sozialen Druck etwas leichter zu umgehen.

Zwar hat jeder Mensch ein anderes Verhältnis zu Alkohol, aber generell gilt, dass Alkoholkonsum bei Grenzüberschreitungen durchaus in ein riskantes Terrain abgleiten kann. Für alle, die sich als moderat trinkend einstufen, ist der Dry January definitiv eine spannende und gesunde Detox-Challenge.