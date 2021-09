Brustkrebs-Früherkennung in Pandemiezeiten

Die Krebshilfe klärt auf: Brustkrebs-Früherkennung rettet Leben. Was Sie 2021 wissen sollten:

Jährlich erkranken laut Statistik Austria 5.600 Frauen neu an Brustkrebs und 1.600 Betroffene verlieren den Kampf gegen die Krankheit. Doch durch rechtzeitige Diagnose und Aufklärung könnte man jedes Jahr mindestens 500 Frauen retten. Genau das bezweckt die „Pink Ribbon“-Aktion“ der Krebshilfe. Die in Österreich im Jahr 2002 ins Leben gerufene Kampagne erinnert an die Wichtigkeit der Brustkrebs-Früh­erkennung, ruft zur Solidarität mit Patientinnen auf, enttabuisiert die Erkrankung und bietet direkte sowie rasche Hilfe für Betroffene.

Vorsorge während der Corona-Pandemie

Die Auswirkungen der Pandemie verdeutlichen die ungebrochene Wichtigkeit der beispiellosen Pink- Ribbon-Initiative. Denn 2020 haben etwa 41.000 Frauen weniger eine Mammografie wahrgenommen. Dieser Umstand erfüllt den Krebshilfepräsidenten Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda mit großer Sorge: „Es muss leider davon ausgegangen werden, dass wir mittel- und langfristig mit einer um fünf bis acht Prozent erhöhten Sterblichkeit an Brustkrebs aufgrund von verspäteten Diagnosen rechnen müssen.“ Alle Menschen sollen daher dringend zu den Früherkennungsuntersuchungen gehen, emp­fiehlt der Mediziner. Die enormen Fortschritte der Krebsmedizin in den vergangenen Jahren könnten sonst aufgrund später Krebsdiagnosen zumindest zum Teil zunichtegemacht werden. Das persönliche Risiko, an Krebs zu erkranken, könne man laut Experten darüber hinaus durch einen gesunden Lebensstil um ein Vielfaches senken (siehe auch Infokasten auf Seite 9).

Pink-Ribbon-Aktionen 2021

Traditionsgemäß beginnt die Pink-Ribbon-Kampagne auch heuer wieder am 1. 10. – dem Internationalen Brustkrebstag – mit einer symbolträchtigen Aktion gemeinsam mit dem Österreichischen Parlament. Die österreichische Krebshilfe hat außerdem eine neue Initiative gestartet: Durch einen Facebook-Posting-Generator haben alle Frauen ab 1. 10. die Möglichkeit, ihre Solidarität mit Brustkrebspatientinnen zu zeigen und zur Mammografie aufzurufen. Abhängig von der jeweiligen Covid-19-Situation, sollen weiters – wie jedes Jahr im Oktober – in ganz Österreich Informations- und Aufklärungstouren stattfinden. „Wir werden aber kein wie immer geartetes Risiko eingehen, Patientinnen, Partner und Unterstützer:innen einem Covid-19-Infektionsrisiko durch Krebshilfe-Veranstaltungen auszusetzen“, betont Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Ö. Krebshilfe und Projektleiterin der Pink-Ribbon-Aktion. Die Treue der offiziellen Partner und ihre garantierten Spenden ermöglichen jedoch die Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung von Brustkrebspatientinnen. Die Informationen zu allen Aktionen finden Sie unter www.pinkribbon.at.