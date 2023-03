Besser leben mit Nahrungsmittelintoleranzen

Die Gynäkologin Dr. Daniela Oltersdorf beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Gesundheitsthemen wie den Nahrungsmittelintoleranzen. hier teilt sie ihre Tipps für eine reizarme Ernährung.

1. Ernährung

Ideal: Eine reizarme Ernährung ohne Milchprodukte, Weizen und Haushaltszucker, denn das sind Reizstoffe, die chronische Entzündungen fördern können. Sie lassen sich problemlos durch Dinkelmehl, einen Hafer- oder Mandeldrink sowie durch veganen Käse ersetzen.

2. Histaminarm essen

Histamin spielt eine bedeutende Rolle bei Entzündungen. Es kommt in Fisch, Käse, Wurst, Sauerkraut, Wein und Bier vor. Diese Lebensmittel am besten meiden, da sich körperliche Beschwerden sonst verstärken könnten.

3. Detox-Tag

Einen Detox-Tag einlegen, wenn die Entzündungswellen wieder hochschlagen: Am besten gekochtes Gemüse, Kartoffeln, Reis, Porridge und Suppen essen. Keinen Kaffee oder Alkohol konsumieren und auf viel Schlaf und genügend Ruhepausen achten!

4. Ruhe

Stressoren ausfindig machen, meiden und Pausen einplanen. unser Parasympathikus - er ist für die Verdauung zuständig - wird dadurch gestärkt.

5. Schlaf

Und Schlaf- und Wach-Hormone sind sehr anfällig für blaues Licht, daher abends eine Filterbrille aufsetzen oder Handy und TV meiden.

6. Verdauung



Ausgiebig kauen, in Ruhe essen, nicht snacken, sondern auf ausreichende Pausen zwischen dem Essen achten -auch nachts! Die Portion einer Mahlzeit sollte die Größe unserer beiden Fäuste haben.

7. Bewegung



Muskelmasse hat Einfluss auf den Entzündungsgrad im Körper, da sie hormonähnliche Stoffe ausschüttet. Mehr Muskeln bedeuten auch mehr Energie, nur leider schwindet die Muskelmasse im Alter. Daher jeden Tag 30 Minuten bewegen.

Steckbrief: Dr. med. Daniela Oltersdorf



Dr. Oltersdorf ist FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Autorin. Sie promovierte 2002 an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Nach ihrer Facharztausbildung ging sie 2009 nach Calw, wo sie als Gynäkologin in einer Gemeinschaftspraxis angestellt ist. Parallel dazu schreibt sie Bücher über Gesundheitsthemen, die sie selbst betreffen. Ihr neuestes Buch "Reizarm essen bei chronischen Entzündungen" ist gerade im Trias Verlag erschienen. Gesundheitstipps gibt sie außerdem auf Instagram unter fraudoktor_o.