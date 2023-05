Anlässlich des Awareness-Monats lädt der Verein Leben mit Krebs am Donnerstag, 25. Mai 2023, ab 17 Uhr zur kostenlosen Informationsveranstaltung für Betroffene und Interessierte im Apothekertrakt Schloss Schönbrunn in Wien bzw. online per Livestream (Anmeldung erforderlich).

Awareness-Monat Hautkrebs im Mai Für Patient:innen mit Hautkrebs sind dank innovativer Optionen die Chancen auf Heilung oder zumindest ein langes Überleben bei guter Lebensqualität in den letzten Jahren deutlich gestiegen. „Relativ neu ist, dass die modernen Behandlungsansätze nicht nur in fortgeschrittenen Stadien Anwendung finden, sondern auch in Frühstadien mit zunehmendem Erfolg eingesetzt werden“, so Univ.-Prof. Dr. Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des AKH Wien, Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“.



Namhafte Expert:innen wie Univ.-Prof. Dr. Gabriela Kornek, Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Erika Richtig, a.o. Univ.-Prof. Dr. Rainer Kunstfeld und Univ.-Prof. Dr. Robert Loewe werden neueste Erkenntnisse präsentieren und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen.



Im Anschluss an die Vorträge haben Sie die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Wann: Donnerstag, 25. Mai 2023, 17.00 - 19.00 Uhr



Wo: Apothekertrakt Schloss Schönbrunn, Meidlinger Tor, Grünbergstrasse, 1130 Wien

oder Teilnahme per Livestream



Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung erforderlich unter

https://bit.ly/HautkrebsAwareness2023

Hier das Programm: Begrüßung

Univ.-Prof. Dr. Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des AKH Wien, Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“ Neue Behandlungsansätze beim Melanom

Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Erika Richtig, Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, Medizinische Universität Graz Der weiße Hautkrebs – wie gefährlich ist er und wie wird er behandelt

a.o. Univ.-Prof. Dr. Rainer Kunstfeld, Universitätsklinik für Dermatologie, MedUni Wien / AKH Wien Seltene Hautkrebsarten – Beschreibung und Behandlungsmöglichkeiten

Univ.-Prof. Dr. Robert Loewe, Universitätsklinik für Dermatologie, MedUni Wien / AKH Wien Diskussion und Fragen

Die Vorträge des Abends sowie den Link zum Livestream finden Sie auf: http://www.leben-mit-krebs.at