Atmung und Gesundheit: Was passiert beim Atmen im Körper?

Die Atmung ist der wohl wichtigste Vorgang im Körper.

Denn von ihm hängen alle anderen Prozesse im Organismus ab. Ohne die Atmung könnten wir nicht lange überleben. Sie sorgt dafür, dass der wichtige Sauerstoff in den Körper und damit in die Blutbahn gerät, wo er zur Energieversorgung beiträgt. Gleichzeitig wird nicht mehr benötigtes Kohlendioxid ausgestoßen. Beim Einatmen vergrößert sich der Brustkorb, das Zwerchfell schiebt sich nach unten. Auf diese Weise wird die Lunge vergrößert und Luft kann einströmen. Beim Ausatmen wiederum geschieht der Prozess umgekehrt, sodass die Lungen sich verkleinern und Luft aus den Lungen gedrückt wird. Dieser Vorgang wiederholt sich viele Male pro Minute vollautomatisch, ohne dass wir oft bewusst daran denken, dennoch ist er absolut lebensnotwendig.



Wie kann man die Atmung trainieren?



Nicht alle Menschen sind mit einer ausreichenden oder gesunden Atmung gesegnet. Krankheiten, aber genetische Vorbedingungen und andere Einflussgrößen können dazu führen, dass die Atmung nur eingeschränkt möglich ist und die Betroffenen darunter leiden. Glücklicherweise gibt es verschiedene Methoden, um die Atmung zu stärken. Ein wesentlicher Faktor ist die Körperhaltung. Denn je nachdem, wie der Torso ausgerichtet ist, haben die Lungen mehr oder weniger viel Platz. Bei aufrechter und gesunder Körperhaltung müssen sich die Atemmuskeln weniger anstrengen, sodass das Atmen leichter fällt. Ein anderer Punkt ist, dass wir meistens zu flach atmen und die Lunge sich dabei nie richtig ausdehnt. Als Gegenmaßnahme hilft es, ganz bewusste Atemübungen zu machen, bei denen sich die Lunge einmal richtig ausdehnen darf. Dadurch werden die Atemmuskeln trainiert und an das größere Volumen der Lunge gewöhnt.



Welche Krankheiten gibt es?



Ein besonderer Risikofaktor sind selbstverständlich Erkrankungen. Diese können sehr vielfältig sein. Zu den Atemwegserkrankungen zählt z.B. Asthma, bei der Atemnot auftreten kann. Hier wird zwischen allergischem und nicht allergischem Asthma unterschieden. Für beide Fälle gibt es Alltagshilfen wie den Asthmaspray, der schnell für Abhilfe sorgen kann. Auch Heuschnupfen kann das Atmen erschweren. Zudem zählen natürlich auch Lungenentzündungen sowie Bronchitis, aber auch Mandelentzündungen zu den Erkrankungen, die das Atmen deutlich schwerer machen. Darüber hinaus stellt aktuell selbstverständlich Covid einen wesentlichen Risikofaktor dar. Besonders Personen, die bereits unter einer Vorerkrankung im Bereich der Atemwege leiden, sind alarmiert. Denn Covid greift vor allem die Lunge an.



Was macht z.B. Covid mit der Atmung?



Noch ist wenig bekannt, welche Folgen Covid insgesamt haben kann und wie es sich tatsächlich auswirkt. Zudem ist offenbar der jeweilige allgemeine Gesundheitszustand der betroffenen Personen entscheidend dafür, wie schwer sie von Covid getroffen werden. Zu den häufigen Symptomen auch nach einer Covid-Infektion zählen jedoch häufig Atemnot, häufiger Husten, bei dem oft Schleim herauf transportiert wird und ein beengtes Gefühl in der Brust. Die Erkrankung und vor allem ihre langfristigen Wirkungen sind daher nicht zu unterschätzen. Oftmals werden zur Therapie jedoch auch hier Hilfen und Maßnahmen eingesetzt, wie sie auch für andere Atemwegserkrankungen eingesetzt werden. Denn häufig geht es darum, die Atemwege freizuhalten und die Lunge zu stärken. So spielen oft auch Hilfen für eine invasive oder nichtinvasive Beatmung eine Rolle bei der Therapierung.