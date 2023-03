Anti-Aging-Millionär: Was wir von ihm lernen können

Ewige Jugend für alle: Die Wirksamkeit der einzelnen Verjüngungsmaßnahmen teilt Tech-Millionär Bryan Johnson mit der Allgemeinheit.

Zwei Millionen Dollar jährlich und den eigenen Körper als Forschungsobjekt – das investiert der Tech-Entrepreneur Bryan Johnson in den Traum ewiger Jugend. Das Ziel des 45-Jährigen könnte ambitionierter nicht sein: er will seine biologische Uhr auf das Level eines 18-Jährigen zurückdrehen. Ein dreißigköpfiges Team unter der Leitung des britischen Arztes Oliver Zolman – einem Spezialisten auf dem Gebiet der Regenerativen Medizin – berät ihn dabei und überwacht die Fortschritte der einzelnen Maßnahmen. Ein strenges, rein pflanzliches Ernährungsprogramm, ein konsequentes Kaloriendefizit von minus zehn Prozent, Sport und Nahrungsergänzungsmittel sowie Hautverjüngung sind die Säulen des Programms. Bislang konnte er damit den epigenetischen Alterungsprozess um fünf Jahre umkehren: Die Daten sind zwar nur eine Momentaufnahme, doch die behandelnden Ärzte attestieren Johnson das Herz eines 37-Jährigen, die Haut eines 28-Jährigen und die Lungenkapazität eines 18-Jährigen. Sein biologisches Gesamtalter ist laut dem Bericht mindestens 5,1 Jahre umgekehrt.

Reverse-Aging für jedes Budget

Bryan Johnson teilt sein Reverse-Aging-Tagebuch online: Von Rezepten über sein Sportprogramm bis hin zu Beauty-Eingriffen. Sein Arzt Oliver Zolman bestätigt die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen. Das Ziel beider: Dem Geheimnis der Umkehrung des Alterungsprozesses auf die Spur zu kommen und dieses Wissen mit der Allgemeinheit teilen.

Nach Rücksprache mit dem eigenen Hausarzt kann man sich die eine oder andere lebensverlängernde Maßnahme von Johnsons strengen Regime vornehmen, um seiner Gesundheit und dem körperlichen Wohlbefinden etwas Gutes zu tun. Im dem Podcast "The Zaddy Zone" verriet Oliver Zolman, wo man ohne zwei Millionen Dollar am Konto ansetzen kann, um etwas an der biologischen Uhr zu drehen. Hier die besten Tipps

1. Die eigene Gesundheit priorisieren

Bryan Johnson war bis vor wenigen Jahren übergewichtig und machte kaum Sport. Seinem Sohn zuliebe krempelte er sein Leben um, damit er so lange wie möglich für ihn da sein kann. Der erste Schritt zur Veränderung war ein Mindset, der sich ganz im Dienste der eigenen Gesundheit steht: "Mein Verstand ist nicht befugt, Lebensmittel einzukaufen, die Speisekammer zu durchforsten, spontan eine Pizza zu bestellen oder ein Dessert zu essen. Im Grunde werden keine Entscheidung in Bezug auf Lebensmittel getroffen", schreibt er. Seine Ernährung ist standardisiert und optimiert, Disziplin bestimmt seinen Alltag. Er lässt sich nicht von Lust und Genuss von seinem Weg abbringen und schaltet auf Autopiloten: "Diese Automatisierung - und die Beseitigung von selbstzerstörerischen Verhaltensweisen - ermöglicht es, sich stetig zu verbessern, ohne darüber nachzudenken." Tipp: Meal Prepping statt Impuls-Bestellungen zum Lunch oder Dinner! Gesunde Snacks wie Karottensticks im Kühlschrank, die man in weiser Voraussicht putzt und schnibbelt, können einen vom Snacken abhalten. Routinen wie fixe Schlafzeiten oder Trainings können dabei helfen, gesunde Angewohnheiten langfristig beizubehalten.

2. Viel Gemüse und Obst am Teller

5 Portionen Gemüse und zwei bis drei Portionen Obst (vor allem Beeren) nimmt Bryan Johnson zu sich. Sein Speiseplan kennt kaum Variationen, denn das Ziel ist den Körper mit den besten Nährstoffen zu versorgen und ein leichtes Kaloriendefizit von etwa 10 Prozent zu erreichen. Letztere Maßnahme ist laut seinem Arzt die wirksamste Methode, um das biologische Alter zurückzudrehen. Johnson hat einen strikte Speiseplan, bestehend aus Smoothies, Salaten und Bowls. Zusätzlich nimmt er Nahrungsergänzungsmittel und Kollagen.

3. Sonnenschutz und Skincare

Nicht nur die innere Gesundheit liegt Johnson am Herzen, auch am äußeren Erscheinungsbild wird gefeilt. Aktuell entspricht seine Gesichtshaut jener eines 28-Jährigen. Dafür schmiert er Niacinamide, Viatmin C und E, Retinol, Azelainsäure und versorgt seinen Körper mit viel Feuchtigkeit. Sein Arzt empfiehlt, den ganzen Körper mind. 1 x täglich mit Feuchtigkeitspflege zu verwöhnen. Darüber hinaus schützt er sich in- und outdoor vor Sonnenschäden. Er geht nicht ohne Sunblocker außer Haus und hat an den Fenstern Folien mit UV-Filtern angebracht - auch im Auto. Sonnenschutz ist die wichtigste Anti-Aging-Maßnahme für Hautschönheit und beugt Hautkrebs vor.

4. Schlafhygiene

"Die vielleicht wichtigste Angewohnheit für Gesundheit und Wohlbefinden ist, dass ich seit Jahren daran arbeite, durchgängig eine hohe Schlafqualität zu erreichen", schreibt Johnson. Er schläft in einem verdunkelten Zimmer, geht jeden Tag um die gleiche Zeit ins Bett (Routinen!), schläft alleine, trägt eine Anti-Blaulicht-Brille und achtet auf ein kühles Ambiente im Schlafzimmer. Er geht so früh schlafen, dass er morgens ohne Wecker aufwacht. Er trinkt kein Koffein und Alkohol, was ebenso zu gutem Schlaf beiträgt.

4. Sport

Bewegung steht jeden Tag am Programm, ausnahmslos. Ein Stunde Training und dreimal die Woche HIIT (High Intensitiy Training) gehören zu seinem Erfolgsrezept.