Adele leidet unter chronischen Rückenschmerzen

Bereits seit ihrem 15. Lebensjahr leidet die britische Sängerin Adele (34) an Bandscheiben-Problemen, und damit ist sie nicht alleine. Nachstehend Experten-Tipps zur Linderung von akuten Rückenschmerzen.

Chronische Rückenschmerzen begleiten durch Home Office & Co. immer mehr Menschen. Stunden vor dem Bildschirm, eine schlechte Haltung sowie wenig Bewegung sind eine Teufels-Kombination für diejenigen, welche zu Rückenschmerzen neigen, oder gar schon leichte Wirbelsäule-Verkrümmungen haben.

Adele über ihre schlimmen Rückenschmerzen

Auch Pop-Ikone Adele kann uns von dem Leid ein Lied singen. Seit dem Teenager-Alter begleiten die Sängerin Bandscheiben-Probleme. Ihren ersten Bandscheibenvorfall hatte sie bereits mit 15 Jahren! Im Alter, wirken sich die Probleme der Musikerin besonders auf ihre Wirbelsäule aus.

Bei einer ihrer ersten Shows im legendären Caesars Palace in Las Vegas (bis März hat sie dort insgesamt 32 Auftritte geplant) verkündete die Britin vor dem Publikum, dass sie unter starken Schmerzen leide. Die Schmerzen der "Hello"-Sängerin dürften zu dem chronisch sein, denn schon 2021 erzählte sie in einem Interview sie habe schon "ihr halbes Leben lang Rückenschmerzen". Seit kurzem sei sie dafür wieder in regelmäßiger Therapie.

Wenn der Rücken Schmerzen verursacht

Ein stechender Schmerz, eingeschränkte Bewegung, Verspannungen und Ziehen: so können sich Rückenschmerzen äußern. Die Ursachen dafür können vielfältig sein: ein eingeklemmter Ischias-Nerv, strapazierte Muskeln, Stress und immer öfter Bewegungsmangel. Bei akuten Schmerzen ist es prinzipiell ratsam, den Körper und Rücken von einem Arzt begutachten zu lassen. Liegen keine spezifischen Auslöser wie etwa ein starker Verschleiß der Wirbelsäule, ein Bandscheibenvorfall, Entzündungen oder auch Knochenerkrankungen vor, darf die Behandlung guten Gewissens selbst in die Hand genommen werden.

SOS-Hilfe für den Rücken

Rezeptfreie Schmerzmittel

Zur Selbstbehandlung sind die Wirkstoffe Ibuprofen, Diclofenac und Naproxen in Tablettenform geeignet. Sie wirken schmerzlindernd und entzündungshemmend. Scheuen Sie sich nicht, bei großen Schmerzen kurzfristig zu diesen Arzneien zu greifen. Das beste Mittel gegen Rückenschmerz ist nämlich nicht Liegen, sondern in fast allen Fällen sanfte Bewegung. Das können Sie aber nur, wenn die Entzündung zurückgeht, Schmerzen nachlassen und damit auch die Muskeln lockerlassen. So vermeiden Sie, in den Teufelskreis aus Schmerz, Verspannung und verstärktem Schmerz zu kommen. Welcher Wirkstoff die besten Effekte zeigt und gut vertragen wird, ist individuell.

Pflanzliche Mittelchen

Wenn Stress oder Sorgen Muskeln verkrampfen lassen, kann es hilfreich sein, die Psyche phytotherapeutisch zu unterstützen. Rückenspezialisten empfehlen bei Verspannungen den gedankenberuhigenden Baldrian, welches außerdem das Einschlafen unterstützt. Auch das stimmungsaufhellende Johanniskraut hilft bei Verstimmungen. Lavendel lindert Ängste und verbessert nachweislich die Reizfilterfunktion des Nervensystems. Zudem erhöht Rosenwurz die natürliche Widerstandskraft der Nerven, indem sie die übermäßige Ausschüttung des Stresshormons Cortisol hemmt.

Wärme

Diese ist ideal bei Verspannungen. Denn sie fördert die Durchblutung! Dadurch ist der Körper in der Lage, Schmerzstoffe schneller abzutransportieren und die Muskulatur kann sich entspannen. Zur Wärmebehandlung geeignet sind eine Wärmflasche, ein erhitztes (nicht zu heißes!) Kirschkernkissen oder ein über Wasserdampf erwärmter Heublumensack. Auflagedauer: 45 Minuten. Auch Infrarotlichtlampen (Bestrahlung 15-30 Minuten), ein warmes Bad (bei 36 bis 37 °C) wirkt muskelentspannend und schmerzlindernd.

Kälte

Wirkt wie eine Triggerpunktmassage! Bei akuten Entzündungen (Gewebe geschwollen, heiß und/oder gerötet) und Nervenreizung (kribbelnde, brennende, plötzliche Schmerzen) eignen sich Kältepackungen für eine Linderung. Bei einer Reizung die Kühlpackung für 1 bis 3 Minuten auflegen, bei Entzündungen 20 bis 30 Minuten.

In den Schmerz dehnen

Sind die Strukturen stark verspannt, kann Dehnen Schmerz lindern oder sogar verschwinden lassen. Gehen Sie für 15 bis 20 Sekunden in die Dehnposition. Bei starken Verspannungen: 30 bis 60 Sekunden verweilen. Übung ein-, zweimal wiederholen und dabei weiter in die Dehnposition gehen. Gut zu wissen: Langsam und vorsichtig mit der Ausatmung in die Dehnung hinein gehen.

Weitere Linderungs-Tipps

Wichtig sind weitere physiotherapeutischen Übungen zur Mobilisation, Dehnung und Kräftigung, die den Rücken vor Wiederauftreten der Beschwerden und Folgeschäden schützen. Spazieren, Walken oder leichtes Joggen unterstützt ebenso.