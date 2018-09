Wie Sie Ihr Kind gesund ernähren

1. Wir dürfen: so viel Gemüse wie wir wollen

Von Gemüse kann man nie genug bekommen. Je bunter der Teller und je saisonaler und frischer die Nahrungsmitteln, desto besser die Versorgung. Auch bei Obst darf man guten Gewissens zugreifen. Allerdings sollte Gemüse den Hauptanteil der täglichen Ernährung bilden. Tipp: Geschmäcker sind verschieden und können nur in einem gewissen Maß anerzogen werden. Filtern Sie z. B. beim Besuch am Bauernmarkt, am Biobauernhof den individuellen Geschmack Ihres Kindes heraus. 2. Wir dürfen: gute Fette

Fett, das belegen mittlerweile zahlreiche Studien, ist nicht der Feind. Greifen Sie trotzdem zu den „guten“ – und zwar zu Ölen, die stoffwechselfördernde mehrfach und einfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, wie Raps- oder Olivenöl. Sie sollten einen Fixplatz in der täglichen Ernährung haben. Machen Sie hingegen den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu einem besonderen statt eines alltäglichen Ereignisses. Denn v. a. Wurstwaren enthalten viele versteckte gesättigte Fettsäuren und werden meist nicht bewusst als Energieträger wahrgenommen. Trick: Bei Gusto auf Salami richten Sie ein Brot mit Gemüse und geben Sie ein Salamiblatt hinein. Das gibt bereits genug Geschmack ab. 3. Wir dürfen: gesunde Proteine

Zehn Prozent der Gesamternährung – nicht mehr – sollten aus gesunden Eiweißlieferanten bestehen. Besonders empfehlenswert: Fisch, Geflügel, Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen) und Nüsse. 4. Wir dürfen: viel Vollkorn essen

Laut des „gesunden Tellers“ sollte ein Viertel unserer täglichen Ernährung aus Vollkornprodukten bestehen, wie etwa Vollkornnudeln. Sie enthalten – im Gegensatz zu stark verarbeiteten Getreideprodukten, wie Weißbrot – jede Menge gesundheitsfördernder Ballaststoffe. Die weitgehend unverdaulichen Nahrungsbestandteile, meist Kohlenhydrate, die vorwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen, machen satt, fördern die Verdauung und können die Blutzucker- und Cholesterinwerte verbessern. 5. Wir dürfen: viel Wasser und Tee

„Genug trinken! Wie viel ,genug‘ ist, das ist individuell. Für Richtwerte gibt es keine wissenschaftliche Evidenz“, so Prof. Widhalm. Wichtig ist, dass ein Großteil der Flüssigkeit energiefrei bzw. -arm ist (z. B. Wasser, ungesüßte Tees). Achten Sie beim Fruchtsaft stets auf die Zuckermenge – verdünnen Sie ihn. Stellen Sie zudem den flüssigen Zuckerkonsum in Relation mit körperlicher Aktivität. Nach zwei Stunden am Tennisplatz ist ein Süßgetränk okay. Nach zwei Stunden vorm PC sollte Wasser konsumiert werden. 6. Wir dürfen: viele (kleine) Mahlzeiten verzehren

Es gibt Evidenz dafür, dass sich mehrere kleinere Mahlzeiten günstiger auswirken als drei große. So kommt Heißhunger auf Kalorienreiches nicht auf. Servieren Sie vollwertige kleine Speisen und gesunde Snacks, wie Nüsse, Obst und Gemüse. Trick: Bereiten Sie Äpfel etc. mundgerecht auf, dann wird sofort zugegriffen. Apropos Nüsse: Sie sollten ob ihrer positiven Wirkung auf den Stoffwechsel täglich in den Speiseplan integriert werden. 7. Wir dürfen: frühstücken, wann wir wollen

Zeigen Sie Verständnis für den Rhythmus des Kindes. Manche haben einen niedrigen Blutdruck, bekommen in der Früh keinen Bissen runter. Zwingen Sie sie nicht. Sie bekommen um neun, halb zehn Hunger. Bereiten Sie Ihnen eine gesunde Jause vor. Und reden Sie mit dem Lehrer darüber, dass Ihr Kind metabolisch so gebaut ist, dass es eventuell auch einen Bissen während des Unterrichts braucht.