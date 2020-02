Was ist Spermidin? Es ist ein Bestandteil unserer Zellen, der vom Körper produziert wird, um die Autophagie zu aktivieren. Spermidin kann auch in unterschiedlicher Konzentration in verschiedensten Früchten, Gemüsesorten, Fleisch und Käse gefunden werden. Rund ein Drittel des Spermidingehalts im Körper wird durch körpereigene Zellen produziert. Der Rest wird durch Nahrung aufgenommen. Toplieferanten: Kräuterseitlinge, Pilze, Erbsen, Brokkoli, Karfiol, Polenta, Innereien, Spinat, Rotwein.