Was "Happy Birthday" mit der Grippe zu tun hat

Seit gestern ist es offiziell: Die Grippewelle fesselt Österreich ans Bett. Aktuell sind allein in Wien rund 11.100 Personen betroffen. Das sind um 3.100 Fälle mehr als noch vor einer Woche. Wer diese Saison noch verschont geblieben ist oder keine weitere Erkrankung riskieren möchte, sollte sich also weiterhin an die üblichen Vorsorge-Regeln halten. Die beste Möglichkeit, sich vor der Influenza zu schützen, ist die Schutzimpfung. Abwehrkräfte stärken und das Meiden von Meschenmassen sind weitere wichtige Anti-Grippe-Strategien. Natürlich spielt Hygiene auch eine große Rolle. Gründliches Händewaschen entfernt einen Großteil der Keime, mit denen wir täglich in Kontakt kommen. Dennoch nehmen es die meisten Menschen nicht so genau. Wir waschen uns zwar mehrmals täglich die Hände, allerdings viel zu kurz. Die Hände mögen nach einem kurzen Waschgang zwar gründlich sauber aussehen – oft sind sie das aber lange nicht. Schädliche Keime sind schließlich nicht sichtbar. Umso wichtiger ist es, die Hände richtig und lang genug zu waschen.

Singen Sie sich keimfrei!

Experten empfehlen, zum Händewaschen (gerne auch leise) zweimal das „Happy Birthday“-Lied zu singen. Wer die Hände nämlich so lange reinigt, tötet bis zu 95 Prozent aller Keime – allerdings muss die Reinigung gründlich sein. Diese Sing-Methode gibt dem Hygiene-Ritual einen melodischen Referenzrahmen, den man sich leicht merken kann und inbesondere Kindern auf spielerische Weise vermittelt werden kann.