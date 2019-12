So viel nehmen wir über Weihnachten zu

Für viele Österreicherinnen und Österreicher ist die Zeit zwischen 24. Dezember und Neujahr ein wahrer Sprint – zwischen Feiern, Verwandten und übervollen Tellern. Die Feiertage hinterlassen so nur allzu häufig ihre Spuren, auch auf den heimischen Personenwagen. Während es zwar im Durchschnitt meist weniger Zusatzkilos sind, als wir fürchten – laut „New England Journal of Medicine“ im Schnitt rund 0,4 Kilogramm zwischen Weihnachten und Jahresbeginn –, so fühlen wir uns häufig trotzdem träge und ungesund. Schuld daran sind jedoch nicht (nur) die Extrapfunde, sondern auch die ungesunden Gewohnheiten, die wir haben überhandnehmen lassen.

Nicht nur Kalorien schuld

Denn trotz reichlich Kalorien haben wir oftmals an einem gespart: an Nährstoffen. So kalorisch energiereich Festtagsbraten, Vanillekipferl & Co. sind, so gering ist in der Regel ihr Gehalt an wichtigen Nährstoffen. Wir verzichten ob der satten Auswahl an Ungesundem auf wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die uns nur in Gemüse, Vollwertnahrung und Obst begegnen. Die Folge sind leere Vitalstoffspeicher, die dem Körper Kraft entziehen. Daneben vergessen wir häufig darauf, ausreichend Flüssigkeit zu uns zu nehmen – ein weiterer Fehler, der unserem Organismus zu schaffen macht, besonders dann, wenn anstatt Wasser Alkohol fließt. Wandern wir von einem Festmahl zum nächsten und snacken dazwischen ordentlich an Resten und essbaren Geschenken, so geben wir unserer Verdauung auch nicht genügend Zeit für Ruhe und vollständige Verwertung, ehe wir die nächste Portion verschlingen. Doch besonders nach sehr fettreichem Essen, wie es jetzt häufig auf den Tisch kommt, wären Pausen sehr nötig. Spätes Essen, häufige Snacks und viel zu wenig Bewegung tun den Rest, damit wir uns träge und aufgebläht fühlen.





Übersäuerung lässt grüßen

Spätestens wenn der feierlich geschlürfte Sekt noch Stunden später aufstößt, dann meldet der Körper: „Zu viel!“ Begleitet wird das Völlegefühl, das viele von uns tage- oder gar wochenlang mit sich herumtragen, von einer tiefsitzenden Lethargie. Wir fühlen uns energielos und ermattet. Eine Rolle hierbei spielt der Säure-Basen-Haushalt des Körpers, der bei entsprechend ungesunder Ernährung auf eine Zerreißprobe gestellt wird: Alkohol, viel Fleisch und Zucker etwa sind notorische „Sauermacher“. Sie verlangsamen die Verdauung, rauben Energie und können auch die Entzündungsmechanismen im Körper befeuern. Zusätzlich bedingt der Säure-Überschuss, dass wir mehr Heißhunger haben und erst recht wieder zu ungesunden Nahrungsmitteln greifen. Der Stoffwechsel bekommt so immer mehr zu tun, kann ob der mangelnden hochwertigen Nährstoffe und der fehlenden Pausen zwischen Mahlzeiten aber immer weniger Kraft tanken. Auch allzu späte Snacks liegen häufig schwer im Magen und lösen Blähungen, Durchfall und Verstopfung aus. Darunter leidet nebst Verdauung und Energielevel auch die Schlafqualität.

❯❯ Das macht den Körper „sauer“ 1/3 Alkohol



Gegen ein Gläschen Sekt am Heiligen Abend spricht natürlich wenig. Doch aus einem werden in der geselligen Weihnachtszeit schnell mehrere Gläschen, die dem Körper (besonders nebst reichhaltigen Mahlzeiten) zusetzen können. Auch Unverträglichkeiten, z. B. gegenüber dem stark histaminhaltigen Rotwein, tun häufig ihr Übriges.





Zucker

Zucker, so weit das Auge reicht! Große Mengen an Zucker und Fruchtzucker machen uns „sauer“. Fett und Kohlenhydrate



Die Kombination der Nahrungsmittel am Festtagstisch ist meist eine besonders unvorteilhafte: Nebst Alkohol und Zucker treffen hier auch noch viele gesättigte Fette auf reichlich raffinierte Kohlenhydrate. Ein Rezept für Probleme.

Mit Maß und Ziel bewusst genießen

Doch das alles muss nicht sein. Wie schön wäre es, die Feiertage in all ihren Facetten zu genießen – ohne lähmendes Völlegefühl und ohne große Reue? Wenn Sie ein paar Tipps beachten und sich um bewussteres Essverhalten bemühen, dann kann dies sehr viel zu ihrem Wohlbefinden rund um die „besinnliche Zeit" des Jahres beitragen. Wichtig ist zum einen die Mäßigung: Nur weil etwas auf dem Tisch steht oder der Keksteller frisch befüllt wird, bedeutet dies nicht, dass Sie zugreifen müssen. Sehr wirkungsvoll ist es außerdem, der Verdauung Pausen zu gönnen und nicht den ganzen Tage hindurch weiterzunaschen. Sagen Sie nach einer Hauptmahlzeit bewusst „Stopp" bis zur nächsten. Nutzen Sie jene Mahlzeiten, die Sie alleine zu sich nehmen, dafür, vollwertige und vitaminreiche Lebensmittel zu verzehren. Das füllt Ihre Nährstoffspeicher auf und hilft Ihrem Stoffwechsel auf die Sprünge.