So krank macht uns das verrückte Wetter

Diesen Herbst ist alles anders als sonst. Bis zu 15 Grad ist es wärmer als in den Jahren zuvor. Man weiß morgens nicht, ob man Wintermantel oder Herbstjacke anziehen soll, und trifft nicht selten die falsche Wahl und geht zu dünn bzw. zu luftig bekleidet aus dem Haus. Die Folge: Man schwitzt oder friert. Auch nachts, wenn die Sonne untergegangen ist, machen uns Temperaturunterschiede zu schaffen. Das Zickzack-Wetter an sich kann keine Krankheit hervorrufen, aber es kann eine bestehende Erkrankung verschlechtern. So neigt zum Beispiel ein Mensch, der sowieso anfällig für Kopfschmerzen ist, beim Wetterumschwung eher zu Migräne als ein gesunder Mensch. Gerade jetzt sollten Sie auch Ihr Immunsystem stärken: Ernähren Sie sich gesund, achten Sie auf ausreichend Bewegung und gehen Sie an die frische Luft.

Zickzack-Wetter: So beugen Sie Krankheiten vor 1/6 Sauna

Regelmäßige Saunagänge und Kneipp-Güsse stärken den Organismus. Sport

Drei Mal pro Woche ein sanftes Ausdauertraining wie Joggen, Radfahren, Schwimmen oder Walken kann Wunder wirken. Gesunde Ernährung

Besonders wichtig: Gesunde Ernährung, ausreichend schlafen, nicht rauchen und Alkohol nur in Maßen. Entspannungsübungen

Yoga, Autogenes Training oder Meditation wirken beruhigend und ausgleichend auf Körper und Geist. Öfter Hände waschen

Mindestens zehnmal pro Tag die Hände mit lauwarmem Wasser und Seife 30 Sekunden lang waschen. So werden Bakterien nicht so einfach übertragen! Verzichten Sie auf Händeschütteln

Verzichten Sie ruhig mal auf das höfliche Händeschütteln. Wenn Sie bereits erkältet sind, schützen Sie so auch Ihr Gegenüber. Halten Sie beim Niesen oder Husten nicht die Hand, sondern ein Taschentuch vor den Mund, so verteilen Sie die Viren nicht.

Jetzt ist der Zwiebellook angesagt!

Den Wetterkapriolen begegnen Sie am besten mit Omas Trick: dem Zwiebellook. Mehrere dünne Schichten an Kleidern sind die ideale Übergangslösung zwischen den Jahreszeiten. Wenn es zu heiß ist, legen Sie ein paar Schichten ab und umgekehrt. So können Sie Ihr Outfit an die gegebenen Außentemperaturen anpassen.