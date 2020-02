So erkennt man das Coronavirus

D ie Zahl der Infektionen durch das neue Coronavirus (2019-nCoV) steigt rasant an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Ausbruchs der Lungenkrankheit in China mittlerweile eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen. Damit sind konkrete Empfehlungen an Staaten verbunden, um die Ausbreitung über Grenzen hinweg einzudämmen. Fakt ist, mit inzwischen über 30.000 Erkrankten weltweit hat die Zahl der Infektionen mittlerweile die weltweiten Fälle bei der SARS-Pandemie vor 17 Jahren übertroffen.





Infektiös wie Influenza

Das Coronavirus ist so infektiös wie die Influenza, aber deutlich weniger als die Masern. Die mittlere Inkubationszeit beträgt 5,2 Tage. Am Beginn der Epidemie verdoppelte sich die Zahl der Betroffenen mit jeder Woche. Das sind Kernaussagen der ersten wissenschaftlichen Studien chinesischer Experten, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden sind. Wie gefährlich der Erreger ist, ist noch nicht genau abzusehen. Momentan scheint die Gefährlichkeit des neuen Coronavirus deutlich niedriger als bei MERS (bis zu 30 Prozent Sterblichkeit) und SARS (ca. 10 Prozent Sterblichkeit) zu sein. Man geht derzeit beim neuartigen Coronavirus (2019-nCoV) von einer Sterblichkeit von bis zu drei Prozent aus. Ähnlich wie bei der Grippe (Sterblichkeit unter 1 Prozent) sind v. a. alte Menschen und immungeschwächte Personen betroffen.

Virus im Labor nachgezüchtet

Australische Wissenschafter haben mittlerweile das neue Coronavirus im Labor nachgezüchtet. Nunmehr könne in Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinstituten und der Weltgesundheitsorganisation WHO an einem Gegenmittel gearbeitet werden.

Die aktuellen Verdachtsfälle auf Coronavirus werden auf der Website des Sozialministeriums veröffentlicht. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit bietet unter der Nummer 0800 555 621 (9-17 Uhr) eine Info-Hotline an.