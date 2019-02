SOS: Hilferufe des Körper

Symptome erkennen und richtig deuten 1/7

NAGELVERÄNDERUNG Daran kann’s liegen:

So genannte Uhrglasnägel – zu erkennen an der runden Form des Nagels, der auch aufgewölbt sein kann – entstehen durch Sauerstoffmangel und Gefäßveränderungen im Nagelbett. Sie können auf verschiedene interne Erkrankungen (z. B. Lunge oder Herz) hindeuten. Ist nur ein einzelner Nagel betroffen, deutet das auf eine lokale Gefäßveränderung hin.

Von Löffelnägeln spricht man, wenn sich im Nagel eine Mulde bildet und die Nagelspitze nach oben zeigt. Für Löffelnägel verantwortlich sind oft Blutarmut, Vitaminmangel, Eisenmangel etc. „Bei allen Nagelveränderungen ist es immer wichtig, vom Arzt überprüfen zu lassen, ob eine Grunderkrankung vorliegt, ­etwa Durchblutungsstörungen oder Psoriasis. Wird keine Grunderkrankung diagnostiziert, sind meist lokale Ursachen für die Nagelveränderungen verantwortlich. Dazu gehört beispielsweise der falsche Umgang mit Putzmitteln und anderen ­Chemikalien“, klärt Dr. Sabine Schwarz, Fachärztin für Dermatologie, auf. Brüchige oder splitternde Nägel deuten auch oft auf Mangelerscheinungen hin. Häufig sind hier Vitamin-, Eisen- und Kalziummangel die Ursache.



Das hilft:

„Wichtig für schöne Nägel ist – neben der Diagnose auf etwaige Grunderkrankungen – die richtige Nagelpflege. Das heißt, dass die Nägel nicht zu oft Chemikalien wie Putzmitteln, Nagellack, Nagellackentferner ausgesetzt werden sollten“, rät die Hautärztin.



Achtung:

Auch falsche Nagelpflege oder kleine Verletzungen können oft zu Nagelveränderungen führen. „Die Nägel sollten regelmäßig gekürzt werden. Dabei sollte man unbedingt aufpassen, dem Nagel keine Verletzungen zuzuführen“, sagt Dr. Schwarz, „da sonst Keime und Krankheitserreger leicht eindringen können.“