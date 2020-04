Immunsystem mit gesunder Ernährung stärken

Dr. Alexander Papp, FA für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie mit Ordination in Salzburg, hat sich auf die ganzheitliche Behandlung spezialisiert. Mit innerlichen als auch äußerlichen, medizinisch-ästhetischen Behandlungen werden Entzündungsprozessen entgegengewirkt.

GESUND24: Weshalb beschäftigt sich ein plastischer Chirurg mit dem Immunsystem?

Dr. Papp: Das hat sich im Laufe meiner Ausbildung so ergeben. Ich war über 2 Jahre in der rekonstruktiven Chirurgie in Regensburg tätig und in diesem Zusammenhang hatten wir auch sehr häufig Patientinnen die nach einem langen Leidensweg nach Brutkrebs zu uns gekommen sind und abschließend eine Operation zur Brustrekonstruktion erhalten haben. Diese Patientinnen sind sehr häufig mit unzähligen Medikamenten oder auch Strahlentherapie behandelt worden. Durch die lange klinische Vorgeschichte hatten wir mussten wir diese Patientinnen vor allem mental aber auch physisch wieder aufbauen. In diesem Umfeld habe ich mich mehr und mehr mit dem Thema der Ganzheitlichen Medizin auseinandergesetzt und bin hier auf mehrere Möglichkeiten gestoßen. Ich habe begonnen mittels Vitamininfusionen und Sauerstofftherapien das Immunsystem der Patientinnen wieder aufzubauen. Das sind allerdings Therapien die in der Ordination durchgeführt werden. Viele PatientInnen wollten aber auch selber was tun um Ihre Immunabwehr zu stärken, und das Naheliegenste in diesem Zusammenhang ist natürlich eine „Gesunde“ Ernährung.

GESUND24: Wie kann man das Immunsystem mit Ernährung stärken?

Papp: Es gibt unzählige Studien zu gesunder Ernährung und über Ernährungspyramiden und Tageskalorienzufuhr bin ich eindeutig nicht der richtige Ansprechpartner. Ich habe mich auf das Thema fokusiert: „Wie kann ich in kurzer Zeit das Immunsystem durch eine Ernährungsumstellung pushen“ und was ist hier auch medizinisch in Studien belegt. Es gibt mehrere Möglichkeiten hier zu interagieren. Die Studienlage zeigt eindeutig dass Heilfasten den Autophagieprozess (Selbstheilungsprozess) der Zellen anregt. Längeres Fasten, sprich über 7 Tage zwingt den Körper auch Fettreserven und Glukosevorräte abzubauen und reduziert die Anzahl der weißen Blutkörperchen (die ja besonders wichtig sind für das Immunsystem) Sobald das Fasten aber wieder unterbrochen wird, reproduzieren sich die weißen Blutkörperchen wieder und vor allem kommt es zu einer stammzellbasierten Regeneration neuer Zellen des Immunsystems. Zusammengefasst kann man also sagen, dass längeres Fasten sicherlich das Immunsystem stärkt.

Fasten, oder auch die massive Kalorienrestriktion führt aber auch zu einer Reduktion von inflammatorischen Prozessen, einer geringeren Produktion von sogenannten freien Radikalen und zu einer Reduktion der Wachstumshormone IGF1.

GESUND24: Das klingt als ob wir uns Gesundfasten sollten?

Papp: Fasten hat aber einen großen Nachteil! Ersten es ist mit Verzicht verbunden und zweitens man sollte es nicht länger machen als über max. 7 Tage und dann auch nur von einem Arzt begleitet. Ich biete in meiner Praxis das sogenannte „Scheinfasten“ als Kur an. Das ist ein zeitlich begrenztes Programm, meist auf 4 Wochen. Hierbei wird der Stoffwechsel auf den sogenannten Fettstoffwechsel umgestellt. Wir bringen den Körper in die Ketose, reduzieren dabei auch massiv die Kalorienzufuhr, versorgen den Körper aber mit ausreichend Protein. Dadurch kann man den Körper über eine Zeit von 4 Wochen entgiften und entschlacken. Man nimmt dabei fast ausschließlich Fettreserven ab. Das Bindegewebe erholt sich und auch das Immunsystem wird dabei gestärkt. Das System ist seit über 20 Jahren medizinisch erprobt und in über 30 klinischen Studien getestet.

GESUND24: Und wie kann man das jetzt während der Quarantäne umsetzen?

Papp: Die Umsetzung ist einfach. Das Anamnesegespräch erfolgt derzeit über Telemedizin. Die gesundheitlichen Parameter werden erfasst und der Kur-Plan von Medizinern an der Universität in Padova erstellt. Anschließend erhält man alle Produkte nach Hause und kann dementsprechend gleich loslegen.

Dr. Alexander Papp ist Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie mit Ordination in Salzburg; www.drpapp.at