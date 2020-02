Handy ruft Nocebo-Effekt hervor

Seit Jahren mehrt sich der Verdacht, dass die Strahlung durch Mobilfunkgeräte potenziell gesundheitsschädlich ist. Bisher fehle es allerdings an tatsächlichen ­Belegen dafür, wie Experten der Konsensus-Konferenz 2019 des Wissenschaftlicher Beirat Funk (WBF) kürzlich verlauten ließen.

Nocebo-Effekt in Handy-Nähe

In vielen der im letzten Jahr 164 überprüften wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema wurde der „Nocebo“-Effekt deutlich, vor allem im Bereich der Befindlichkeitsstörungen (z. B. Schlafqualität, Konzentration): Wer sich bewusst in der Nähe eines Handys aufhält, neigt dazu, negative Einflusse wahrzunehmen. Demnach reiche oftmals das bloße Vorhandensein von ­äußeren Einflüssen, um eine Befindlichkeitsstörung hervorzurufen.„In nicht verblindeten Studien berichteten die Probanden von unangenehmen Wirkungen, in verblindeten Studien nicht“, so Univ.-Prof. Dr. Christian Wolf, Internist und Arbeitsmediziner sowie Stv. Vorsitzender des WBF.