Grippewelle bäumt sich auf

Erfahrungsgemäß legt die Grippewelle nach den Weihnachtsferien los, und auch dieses Jahr verläuft die Erkrankungskurve nach diesem Schema. Die Monatsmitte hat einen massiven Anstieg von Influenzavirus-Nachweisen gebracht - in 62 Prozent aller Proben, berichtete das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreich gestern. "Dies signalisiert den Beginn der Grippewelle in Österreich." In der Vorwoche gab es alleine in Wien knapp über 6.000 Grippefälle und grippale Infekte, so die Fachärztin Monika Redlberger-Fritz.

Auch die klinische Surveillance zeigt eine weitere Zunahme der Neuerkrankungen an Grippe und grippalen Infekten und entspricht somit den Beobachtungen der virologischen Überwachung. Derzeit zirkulieren zum großen Teil Influenza A Viren. Diese entsprechen den in den Impfungen enthaltenen Virusstämmen.

Impfung macht noch Sinn!

Wen es im Zuge der derzeitig grassierenden Grippewelle noch nicht erwischt hat, der sollte sich impfen lassen. Wer sich impfen lässt, erspart nicht nur sich selbst, sondern auch seinem Umfeld Fieber und Frösteln. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten. Um auch sonst einer Ansteckung zu entgehen, hat Hygiene oberste Priorität. Hier unsere Tipps:

Die richtige Hygiene: Bereits das Einhalten ein paar einfacher Hygieneregeln kann helfen, das Infektionsrisiko deutlich zu senken.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Erkrankten.

- Verzichten Sie in der Grippezeit auf Händeschütteln und Begrüßungsküsschen.

- Waschen Sie sich oft und gründlich die Hände.

- Lüften Sie häufig – sowohl die Wohnung als auch das Büro. Menschenmassen Während Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr sollten stark frequentierte Orte – allen voran öffentliche Verkehrsmittel – gemieden werden, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Selbst- & Fremdschutz Im eigenen Interesse sollten Erkrankte, v. a. mit Fieber, zu Hause bleiben und sich schonen – wird die Grippe nicht vollständig auskuriert und übergangen, kann das schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Außerdem laufen Sie so nicht Gefahr, das Virus zu verbreiten. Immunsystem stärken Auch wenn man gegen die Influenza nicht ‚immun‘ sein kann, ist jeder Einzelne zur Stärkung seines Immunsystems imstande. Ausgewogene, vitaminreiche Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft, ausreichend Schlaf sowie der Verzicht auf Alkohol und Nikotin sind die Eckpfeiler einer funktionierenden Abwehr. Probiotika 70 bis 80 Prozent der Immunzellen sind im Darm lokalisiert. So kommt es, dass Probiotika in der Grippeprävention eine tragende Rolle zuteil wird. Sie treten direkt mit dem Immunsystem in Wechselwirkung – sie aktivieren und stärken es. Präparate gibt’s in der Apotheke. Vitamin D Eine Untersuchung norwegischer Wissenschaftler über Grippeepidemien hat aufgezeigt, dass ein relevanter Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel und Grippeerkrankungen besteht. Also: ab ins Freie!