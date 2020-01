Grippewelle: Aktuell 8.000 Erkrankte in Wien

Die Zahl der an Grippe erkrankten Menschen nimmt in Wien zu. Laut der am Dienstag vom Grippemeldedienst der Stadt veröffentlichten Zahlen sind aktuell 8.000 Personen betroffen. Zuletzt waren es rund 6.300 gewesen - was unter dem Niveau der Vorjahre lag. Die Schwankungsbreite bei den heute publizierten Daten liegt laut der Behörde bei plus/minus rund 1.000 Fällen.



Wer diese Saison noch verschont geblieben ist oder keine weitere Erkrankung riskieren möchte, sollte sich also weiterhin an die üblichen Vorsorge-Regeln halten. Hygiene spielt dabei eine große Rolle Auch die Grippeimpfung ist immer weiterhin sinnvoll. Bei einer Immunisierung bildet der Organismus in kürzester Zeit Gedächtniszellen, die bei Kontakt mit dem echten Erreger rasch zur Bildung von Antikörpern führen und uns so vor einer Infektion schützen - damit ersparen Sie sich selbst und anderen quälende Stunden im Bett.

So beugen Sie der Grippe vor 1/20 Tipp 1 - Hände waschen hält Keime fern. Tipp 2 - Wechselduschen regen Kreislauf an, härten ab. Tipp 3 - Handschuhe tragen und sich damit nicht ins Gesicht fassen. Tipp 4 - Lachen erhöht die Zahl der Anti-Körper und kräftigt das Immunsystem. Tipp 5 - Zigarettenrauch vermeiden um empfindliche Atemwege zu schützen. Tipp 6 - Kräutertees mit Ingwer, Holunder oder Lindenblüten stimulieren das Immunsystem. Tipp 7 - Viel Wasser trinken versorgt Haut und Schleimhäute mit Feuchtigkeit – wirkt als Barriere gegen Viren und Bakterien. Tipp 8 - Vitamin C und Zink stärken die Immunabwehr! In Orangen, Äpfel, Kiwis und Brokkoli Tipp 9 - Saunieren macht Körper widerstandsfähiger. Tipp 10 - Joghurt stimuliert das Immunsystem. Tipp 11 - Grippeimpfung schützt nach einer Woche. Tipp 12 - Schlafen hilft Wer wenig schläft ist anfälliger für die Grippe. Tipp 13 - Wasserschüssel auf der Heizung befeuchtet trockene Innenraumluft. Tipp 14 - Zimmerpflanzen helfen gegen trockene Luft. Tipp 15 - Abstand von Erkrankten halten! Tipp 16 - Sport schafft Wärme. Optimal: Dreimal 30 Minuten pro Woche. Tipp 17 - Alkohol jetzt dringend vermeiden! Tipp 18 - Sex steigert die Immunabwehr um 30%. Tipp 19 - Stress schwächt den Körper und sollte vermieden werden. Tipp 20 - Fußbäder regen jetzt die Durchblutung an.

Im Falle einer Erkrankung: Sofort zum Arzt!

Auch wenn tödliche Verläufe bei einer Grippe sehr selten sind, sollte man eine Erkrankung niemals auf die leichte Schulter nehmen und so schnell wie möglich ärztlichen Rat suchen. Vor allem bei älteren Patienten und Kindern ist ärztliche Abklärung von größter Wichtigkeit. Zusätzlich gibt es Risikogruppen, die von der Grippe besonders gefährdet sind. Dazu zählen Personen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, einem geschwächten Immunsystem und Herz- oder Lungenleiden.Vor allem die Folgeerkrankungen der Grippe werden oft unterschätzt.

Desto früher antivirale Medikamente eingenommen werden, umso besser. Wichtig ist es auch, dem Körper nach dem Abklingen der Symptome Erholung zu gönnen. Geben Sie Ihrem Organismus genügend Zeit zum Auskurieren. Während eine Erkältung zumeist nach ein paar Tagen überstanden ist, kann es bei einer "echten" Grippe Wochen dauern, bis man wieder fit ist. Vor allem die Folgeerkrankungen der Grippe werden oft unterschätzt, weshalb man dem Körper beim Auskurieren Zeit lassen sollte.Die Grippe belastet das Herz-Kreislaufsystem enorm. Eine Entzündung des Herzmuskels, des Gehirns und eine Lungenentzündung können lebensbedrohlich sein.