Erkältet? So kurieren Sie den Infekt

Wenn sich das erste Kratzen im Hals meldet und die Nasenhöhlen verdächtig zuschwellen, dann könnte sich bereits ein Infekt eingenistet haben. Wer jetzt rasch gegensteuert, kann Schlimmeres verhindern und den Schnupfen schnell wieder gesunden.





Tipp 1: Schleimhäute feucht halten

Klassische erste Anzeichen eines Schnupfens sind Kältegefühl, Kratzen im Hals, Kitzeln in der Nase, Abgeschlagenheit, Niesen oder Kopfschmerzen. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt! Eines der obersten Gebote lautet „Schleimhäute feucht halten“ – denn ihre Funktionstüchtigkeit entscheidet darüber, ob Krankheitserreger in unseren Organismus eindringen können. Um ihrer Abwehrfunktion nachkommen zu können, müssen sie feucht bleiben, was nicht immer ein Leichtes ist, da Heizungsluft sie schnell austrocknet. Großzügige Flüssigkeitszufuhr (ideal: Wasser und Tee) sollte zwar immer, aber vor allem jetzt, eine Priorität sein. Ergänzend können befeuchtende Nasensprays und Lutschbonbons eingesetzt werden, die die Atemwege feucht halten. Vorsicht bei Nasensprays: Enthalten Sie pharmazeutische Wirkstoffe, so dürfen die Produkte nur maximal sieben Tage lang angewendet werden. Sicherer sind Präparate, die alleine mit Meerwasser auskommen: Sie wirken ebenfalls befeuchtend und abschwellend.





Tipp 2: Atemwege mit Dampf befreien und Halsschmerzen lindern

Eine besonders bewährte Maßnahme ist das Inhalieren: Dazu am besten dreimal täglich einen Teelöffel Meersalz, Kamillenblüten oder andere wohltuende Zusätze mit ­einem Liter kochendem Wasser übergießen und die Dämpfe unter einem Handtuch etwa zehn Minuten lang tief einatmen. Das befreit verstopfte Atemwege und lässt die Schleimhäute abschwellen – besser als jedes Spray. Bei Halsschmerzen empfiehlt sich häufiges Gurgeln mit gekühltem Salbeitee (am besten in Arzneimittel-Qualität): Das Kraut wirkt schmerzstillend und leicht entzündungshemmend.

Tipp 3: Keimlast reduzieren

Vorsicht gilt nicht nur im Umgang mit Kranken, sondern auch mit potenziell kontaminierten Dingen: An viel berührten Schnittstellen können sich Keime zuhauf sammeln. Eine solche Gefahrenzone sind die Hände. Sie kommen im Alltag mit unzähligen Mikroorganismen in Kontakt, die wir weiter verbreiten. Genau hier gilt es, mit einer der wichtigsten Maßnahmen anzusetzen: häufiges und gründliches Händewaschen. Die WHO empfiehlt als Richtwert für die richtige Dauer des Waschgangs, zweimal langsam „Happy Birthday“ zu singen. Ebenfalls für bessere Hygiene sorgt die oftmalige Reinigung und Desinfektion von Gegenständen, die oft und/oder von vielen Menschen berührt werden. So etwa Lichtschalter, Türgriffe, Tische und Armaturen. Auch Computertastatur und das Mobiltelefon sind Keimschleudern – immerhin werden Sie sich nicht vor jeder Benutzung sorgfältig die Hände waschen? Unterstützen Sie Ihre Abwehrkraft, die jetzt ohnehin auf Hochtouren läuft (s. unten.).





Tipp 4: Konsequent schonen

Schonung sollte wichtiger Teil Ihre Gesund-Routine sein. Bei leichter Symptomausprägung oder sofern die Erkrankung erst noch in den Kinderschuhen steckt, kann im Normalfall weiter dem Beruf nachgegangen werden. Dennoch sollten Sie sich abseits des Nötigsten schonen und Ihrem Körper so viele Ressourcen zur Bekämpfung des Infekts überlassen. Gönnen Sie sich viel Schlaf! Bei Fieber bitte unbedingt das Bett hüten und bei deutlicher Verschlechterung der Symptome am besten einen praktischen Arzt konsultieren.