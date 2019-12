Entspannte Feiertage: Ihr Guide

Unbelastete Vorfreude auf die Weihnachtszeit liegt für ­viele von uns lange zurück. Zwar sind die Weihnachtsfeiertage, unabhängig vom Religionsbekenntnis, immer ein Höhepunkt zum Jahresende – doch kommt dieser nicht ohne seine Tiefen daher. Hektik stellt sich ein, Geschenke und Vorbereitungen müssen überlegt werden, Aufgaben aus dem alten Jahr wollen sich erledigt wissen, und dazwischen sollen noch entspannte Feiertage stattfinden.

Schenken kommt teuer

Für die meisten Menschen gehören zum Weihnachtsfest Geschenke. Die Tradition des Schenkens ist so stark mit den Feiertagen verknüpft, dass sich der internationale aber auch der hiesige Handel jedes Jahr über Zuwächse freut. Am teuersten wird in der Bundeshauptstadt geschenkt, wie eine Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien ergab: Die Wienerinnen und Wiener kaufen durchschnittlich achteinhalb Geschenke um insgesamt 350 Euro ein. Viele natürlich weitaus mehr. Der Stellenwert des Schenkens ist hoch: Knapp die Hälfte (48 Prozent) der befragten Wienerinnen und Wiener gab an, dass Geschenke für sie ein unverzichtbarer Bestandteil des Weihnachtsfests sind. Passend dazu locken die Geschäfte online und offline mit tollen Angeboten und Rabatten, die gerne ausgekostet werden. Das Resultat ist nicht ausschließlich finanziell belastend: Geschenke besorgen verursacht für viele Menschen Stress. Wir wollen niemanden enttäuschen, wir möchten die besten Angebote ergattern und am besten alles schnell erledigt haben. Doch dem gegenüber stehen Aufschieben, Ideenlosigkeit und viele andere Erledigungen. Den Druck aus dem Schenken zu nehmen ist ein erster wichtiger Schritt in entspanntere Vorweihnachtszeit und Feiertage. Vorbereitung ist hier entscheidend: Überlegen Sie sich am besten schon einige Zeit vor dem Fest, was Sie schenken könnten, und gehen Sie beim (frühzeitigen!) Shopping gezielt vor. Damit nehmen Sie dem Stress bereits gehörig Wind aus den Segeln und shoppen smart anstatt last minute und teuer. Trennen Sie sich auch vom Gedanken an Perfektion! Es geht nicht darum, das perfekte Geschenk für alle parat zu haben.

Traditionen als Stressfaktor

Feiertage, vor allem jene um die Weihnachtszeit, beflügeln den Traditionsgedanken. Sei es das jährliche Keksebacken oder die Christmette – rund um die besinnliche Zeit wird Tradition typischerweise hochgehalten. Eine kürzlich abgehaltene Umfrage der digitalen Marktforschungsplattform Marketagent bestätigte den Stellenwert von Tradition: Insgesamt 70 Prozent der Befragten (im Alter zwischen 14 und 69 Jahren) gab an, dass ihnen Traditionen an Weihnachten entweder „sehr wichtig“ (34 Prozent) oder „eher wichtig“ (36 Prozent) sind. Nur 13 Prozent wählten „eher weniger wichtig“ (6,6 Prozent) oder „überhaupt nicht wichtig“ (6,6 Prozent). Während Traditionen natürlich viel Schönes verheißen, so können sie auch negativ zur Stressbilanz beitragen. Sie stellen nämlich einen gewissen Erwartungsdruck her – an uns selbst und andere. In vielen Familien etwa scheint es undenkbar, dass am 24. Dezember kein ewig und mühevoll geschmorter Entenbraten auf den Tisch kommt. Doch für die Verantwortlichen bedeutet der traditionelle Vogel samt Beilagen einen großen Aufwand, der inmitten einer für viele ohnehin hektischen Zeit betrieben wird. Denn neben Festmahlvorbereitungen und Geschenke­trubel ist die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr meist auch mit privaten Vorhaben gespickt. Haben Sie Kinder oder Enkelkinder, so bieten sich viele Aktivitäten an, die in der stimmungsvollen Weihnachtszeit für Freude sorgen. Damit all diese Termine nicht überhandnehmen und die Feiertage sowie die Zeit danach auch von Entspannung geprägt sind, sollte vorgesorgt werden.





Planen, Reduzieren, Entspannen

Eine wichtige Maßnahme, die zu mehr Balance beiträgt, ist Planung. Auch wenn sie Ihnen widerstrebt: Vorausdenken ist Gold wert. Wer sich bereits vorab etwas Zeit nimmt, um die wichtigsten Eckpunkte abzuklären und vorzuplanen, begeht die Vorweihnachtszeit und Feiertage weitaus entspannter. Scheuen Sie sich nicht davor, auch Familie und Freunde um frühzeitige Zu- oder Absagen zu bitten! Ansonsten verlieren sich die geplanten Unternehmungen blitzschnell in der Hektik des Jahresendes und -anfangs. Übernehmen Sie sich allerdings nicht! Ihre freie Zeit sollte nicht zu einer endlosen Terminaneinanderreihung mutieren – das verursacht Stress. Lassen Sie zwischen geplanten Unternehmungen und vor allem um solche Tage, die anstrengend werden, genügend Freizeit. Entspannung ist essenziell für die körperliche und psychische Gesundheit – nehmen Sie die Zeit für sich selbst unbedingt ernst und stellen Sie sie nicht hinten an. Trauen Sie sich, auch Nein zu sagen, wenn die Familie sich zum Spontanbesuch ­ankündigen will oder wenn die Kinder sich wiederholt arbeitsaufwendige Festessen wünschen.

Konflikten vorbeugen

Achten Sie darauf, den gesunden Fokus zu bewahren, und konzentrieren Sie sich auf jene Dinge, die wirklich entscheidend sind. Niemand wird sich daran erinnern, ob das Haus perfekt poliert war oder die Ente-Beilagen so zahlreich wie früher bei Oma. Hingegen werden sich alle gerne daran zurückerinnern, wie herzlich die Atmosphäre um den Feiertagstisch war und wie nett die Unternehmungen. Potenziellen Konflikten hinsichtlich Traditionen kann vorgebeugt werden, indem alle Beteiligten Kompromisse eingehen: Wer etwa das Menü für den Heiligen Abend wählt, hält sich dafür bei der Bestimmung des Ablaufs zurück und wer auf Kirche besteht, überlässt andere Kapitel der restlichen Familie. So wird Zwistigkeiten und Enttäuschungen vorgebeugt. Auch in partnerschaftlicher Hinsicht ist Prophylaxe ein guter Plan: Zu ­hohe Erwartungen und ungelöste Konflikte, die ob der Feiertage aufflammen könnten, sind ein wahres Pulverfass. Wer sich von Erwartungsdruck löst und Traditionen nicht zum Pflichtprogramm werden lässt, hält sich auf der schönen Seite der Feiertage auf: Zeit mit Familie, Partner oder Partnerin und mit sich selbst.

Die Balance behalten

Bei all der Besinnung auf das Gute und Schöne sollten allerdings Maß und Ziel nicht fehlen – besonders, was den Genuss anbelangt. Wer ob des üppigen Angebots allzu häufig zugreift oder oft nachschenkt, bekommt irgendwann die Rechnung dafür zugestellt. Beschwerden wie Verdauungsprobleme und Lethargie machen sich breit und können das Wohlbefinden gehörig beeinträchtigen. Ist unser Stoffwechsel unter Beschuss und der Darm aus dem Gleichgewicht gebracht, so versetzt uns das in Stress. Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, ist es essenziell, dass Sie auf maßvolles Essen und Trinken achten und abseits der Festessen auf Ausgewogenheit und hohe Nährstoffzufuhr setzen. Doch zum guten Wohlbefinden gehören nicht nur gesundes Essen und Stressreduktion. Auch die Schlafqualität entscheidet darüber mit, wie wir uns fühlen, und ist ein wichtiger Eckpfeiler für entstresste Feiertage. Ob wir gut schlafen, ist von vielerlei Faktoren abhängig und deshalb auch immer Teil des großen Ganzen. Wir wünschen erholsame Feiertage!