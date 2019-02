Die besten Anti-Kälte-Tipps

Wenn Gänsehaut zum Dauerbegleiter wird und die steifen Finger sich nur noch an der heißen Teetasse aufwärmen lassen, dann wird es Zeit, das innere Feuer zu entfachen. Naturheilkunde und Medizin keinen viele hilfreiche Tricks, die Feuchtigkeit und Kälte aus dem Körper zu vertreiben und von innen heraus zu wärmen.

1. Geben Sie sich kalt-warm



Sobald die Temperaturen in die Nähe der Null-Grad-Grenze kommen, wird die Flucht in die Innenräume angetreten. Und dort herrscht zumeist Bio-Sauna-Milieu. Kein Wunder, dass wir etwas verweichlicht sind. An Kälte kann man sich – zumindest ein wenig – gewöhnen. Planen Sie längere Spaziergänge im Freien ein. Besonders wohltuend wirken Wechselduschen. Für Einsteiger: Spülen Sie Ihre Arme im Waschbecken einige Minuten abwechselnd kalt und wieder warm ab. Hören Sie kalt auf. Das trainiert langfristig die Thermoregulation und fördert die Gefäßgesundheit. Fortgeschrittene dürfen sich unter der Dusche an die Beine wagen.



2. Heizen Sie sich ein



Die Traditionell Chinesische Medizin (TCM) teilt Lebensmittel in wärmende und kühlende Nahrungsmittel. Die körpereigene Heizung werfen

Nüsse, Mandarinen, Ingwer, rote Bohnen, Fleisch (Huhn, Rind, Lamm), Fisch (Karpfen, Forelle), Fenchel, Wurzelgemüse, alle Kohlsorten, Lauch, Süßkartoffeln und diverse Kräuter (Rosmarin, Petersilie, Kardamom, Koriander, Kümmel, Vanille, Kurkuma, Zimt, Pfeffer) an. Sie stärken das Abwehr-Qi („Wei-Qi“), das laut TCM in der obersten Schicht der Haut zirkuliert und so vor Kälte, Wind und Feuchtigkeit schützt. Zu den kühlenden Lebensmitteln zählen: Gurken, Bananen, Zitrusfrüchte, Milch und Zucker. Zu Recht also klassische Sommerlebensmittel!

Zusatztipp: Die wärmenden Lebensmittel sollten zu ausgewogenen, warmen Speisen (Suppen, Eintöpfe) verkocht werden und zwei- bis dreimal täglich am Tisch stehen.



3. Legen Sie sich Muskeln zu



Es ist nicht nur Einbildung. Frauen frieren leichter als Männer. Der Grund ist, dass genetisch bedingt Männer einfach mehr Muskelmasse besitzen. Muskeln sind die Fettverbrennungsmaschinen des Körpers. Die Verbrennung setzt jede Menge Wärme frei. Selbst im Ruhezustand wird Wärme produziert. Tipp: Am Partner wird sich Frau in Sachen wärmende Muskeln niemals messen können, jedoch stärkt ein regelmäßiger Muskelaufbau das Wohlbefinden und die Gesundheit um ein Vielfaches. Empfohlen wird ein Mix aus Kraft- und Ausdauertraining – am besten dreimal pro Woche. Laufrunden im Freien sorgen zudem für gesunde Schleimhäute, eine

Adaption ans kalte Wetter und ein starkes Immunsystem.



4. Durchblutung ankurbeln



Hände und Füße werden nicht mal unter der dicksten Decke warm? Dann bringen Sie Ihren Blutdruck in Schwung. Frieren ist eine ganz normale Reaktion unseres Körpers – der unsere Betriebstemperatur ständig auf idealen 36,5 Grad halten muss – auf eine kalte Umgebungstemperatur. Die Durchblutung konzentriert sich auf die lebenswichtigen Organe. Gleichzeitig sinkt die Durchblutung der Körperteile, die am weitesten vom Rumpf entfernt sind, der „Akren“. Finger, Zehen, Nase, Ohren werden zuerst kalt – und bei vielen Menschen bleiben sie es, auch wenn sie schon längst in der warmen Stube sitzen. Ist der Blutdruck niedrig, zirkuliert das Blut nicht stark genug, um die Extremitäten wirklich gut zu durchbluten. Tipp: bei einer kurzen High-Intensity-Einheit den Puls mal so richtig hochbringen. Auch gezielte Übungen für Arme und Beine, wie Kreisen oder das Ballen von Zehen und Fingern, unterstützen eine bessere Versorgung.



5. Durchchecken lassen



Ein anhaltendes gesteigertes Kälteempfinden sollte abgeklärt werden. Denn dahinter könnte sich eine Schilddrüsenunterfunktion verbergen. In diesem Fall werden zu wenig Schilddrüsenhormone ausgeschüttet, die bei Gesunden den Wärmeregulator steuern. Begleitsymptome sind Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und auch Gewichtszunahme. Gut zu wissen: Treten kalte, blasse (blutleere) Hände anfallsartig in Schüben (Dauer ca. 30 Minuten) – eventuell verbunden mit Schmerzen – auf, könnte das auf das Raynaud-Syndrom hinweisen. Es wird durch sehr starke und plötzliche Verengungen der Gefäße (vor allem in den Fingern und Händen) verursacht, die sich nach einiger Zeit wieder lösen. Der Mediziner weiß Rat.



6. Alkoholfrei bleiben



Hochprozentige Getränke werden gerne unter dem Vorwand konsumiert, dass sie von innen wärmen. Das Gegenteil ist allerdings der Fall. Alkohol erweitert die Blutgefäße. Dies kann zu einem Gefühl von Wärme führen. Durch die erweiterten Gefäße gibt der Körper allerdings Wärme schneller wieder ab. Tipp: besser auf Ingwer-, Kardamom- oder Rosmarin-Tee setzen.



7. Öfters lachen



Sorgen Sie hin und wieder für einen ausgiebigen Gesichtsmuskelkater, indem Sie herzhaft lachen. Es ist gut für die Seele und kann uns so richtig ins Schwitzen bringen. Eine Studie der Universität Zürich hat gezeigt: Wer oft lächelt, hält Kälteschmerzen fast doppelt so lange aus wie Menschen, die seltener lächeln. Plus: Es sorgt für eine tiefere Atmung und stärkere Abwehr.



8. Massagen



Ideal bei Kälte draußen: sich massieren (lassen). Das regt die Durchblutung an und wärmt schnell. Zur Unterstützung können Sie es mit selbst gemachtem Rosmarin-Massageöl probieren: Vermischen Sie 25 Tropfen des reinen ätherischen Öls mit etwa 50 ml kalt gepresstem Basis-Öl, etwa Mandel-, Traubenkern- oder Olivenöl. Erwärmen Sie das Gemisch vor der Massage in den Händen. Ist niemand für eine Massage in der Nähe? Dann schnappen Sie sich einen Sisal-Handschuh und massieren Sie in kreisenden Bewegungen über Arme, Beine, Bauch, Po ... Auch ideal für einen straffen Body.