Das sollten Sie nicht mehr frühstücken

"Morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler" - für viele ist dieses Sprichwort ein Tagesmantra. Dreimal Essen am Tag ist aber kein Muss mehr. Studien haben gezeigt, dass es nicht ungesund ist, eine Mahlzeit auszulassen. Ein Ernährungskonzept, das sich dieses Wissen zunutze macht, ist das Intervallfasten, das sogar den Gewichtsverlust unterstützt.

Müdigkeitseinbrüche vermeiden

Wer nun aber morgens gerne schlemmt, um gestärkt in den Tag zu starten, sollte einige Regeln befolgen: Es kommt darauf an, was Sie zu sich nehmen. So ist es besonders ratsam, Speisen mit hohem Zuckergehalt zu meiden.

© GettyImages

Zählen Sie zu jenen Menschen, die mittags ein Müdigkeitstief verspüren? Die nach dem dritten, vierten oder fünften Kaffee noch immer nicht in die Gänge kommen und vormittags von einem Hungergefühl geplagt werden? Dann sollten Sie folgende Snacks in Zukunft meiden.

Finger weg von diesen Zuckerfallen: