Antibiotika aus der Natur

So viel vorweg: Es müssen nicht immer chemische Antibiotika sein – diese sind häufig gar nicht notwendig. 90 Prozent der grippalen Infekte sind nämlich primär viral bedingt – somit ist keine Indikation für ein Antibiotikum, das ausschließlich gegen Bakterien wirkt, gegeben. Auch bei hohem Fieber besteht in den ersten Tagen nach dem Auftreten, keine Notwendigkeit für Antibiotika. Außerdem besteht bei einem häufigen Einsatz der Bakterien zerstörenden (bakteriziden Antibiotika) bzw. das Bakterienwachstum hemmenden (bakteriostatische Antibiotika) Arzneimittel die Gefahr der Resistenzbildung. Sprich, die Wirkung geht verloren.





Natürlich gegen Viren, Pilze & Co.

Aus Pflanzen gewonnene natürliche Antibiotika hingegen gehören zu den Geheimwaffen bei leichten bis mittelschweren bakteriellen Infektionen. Der große Vorteil: Die krankheitserregenden Bakterien haben es bisher noch nicht geschafft, gegen die natürlichen Substanzen Resistenzen zu bilden. Zudem wirken diese häufig nicht nur bei Bakterien, sondern auch gegen Pilze und Viren und lösen viel seltener Nebenwirkungen (Durchfall, Übelkeit etc.) aus als ihre chemischen Vertreter. Sie sind sowohl zur Prävention als auch zur Therapie in vielen Fällen wie z. B. bei Atemwegsinfektionen und grippalen Infekten gut geeignet. Wir stellen Ihnen einige der bekanntesten Phytotherapeutika, deren Wirksamkeit bereits in zahlreichen Studien belegt wurde, vor: