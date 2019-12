Anti-Stress-Guide für Weihnachten

1. Bessere Vorbereitung



Auch wenn Spontaneität eine gewisse Romantik mitbringt, so kann sie Ihr Stresslevel in himmlische Höhen treiben. Besonders wenn Sie viel beschäftigt sind, nebst Beruf auch Familie und mehr managen, tun Sie sich mit Planungsverweigerung wenig Gutes. So einfach geht’s: Überlegen und besorgen Sie Geschenke am besten schon einige Zeit vor der Bescherung (wenn die Einkaufsstraßen noch nicht aus den Nähten platzen) und planen Sie die feiertäglichen Familienzusammenkünfte am besten noch im November. So wissen Sie um Ihr Zeitbudget Bescheid und es gibt keine Terminkollisionen oder fehlende Relax­zeiten. Auch logistische Eckpunkte wie Verköstigung und Vorbereitungsarbeiten für die Ankunft der Verwandtschaft lassen sich gut vorab fixieren. So können Sie Erledigungen und Aufgaben gut an andere delegieren. Lassen Sie zudem prophylaktischen Raum für Unvorhersehbares: Krankheit oder Spätkommen etwa verbreiten rasch schlechte Stimmung – vor allem dann, wenn große Pläne dadurch ins Wasser fallen. Sorgen Sie daher für flexible Unternehmungen, die zur Not verkürzt werden können.