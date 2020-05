Aktuelle News über Corona

Seit vielen Wochen begleitet die Pandemie unser Leben. Sehr viel wichtige Basisinformation rund um Infektion, Erkrankung und Risiken sind mittlerweile bekannt – und die Liste wird immer länger.

Zuerst kam der Schock, dann das Kleinreden. Dann kamen die Maßnahmen und die Angst. Jetzt überwiegt das Warten – auf Normalität, auf Therapien und auf hoffentlich niedrig bleibende Infektionszahlen. Das Coronavirus hat nicht nur unser aller Leben verändert. Es hat es uns auch nicht leicht gemacht, es zu kategorisieren, die Auswirkungen einer Infektion optimal einzuschätzen und rasch wirksame Behandlungsmethoden aufzustellen.

Das schlaue Virus

Das Wissen darüber, dass die überwiegenden Infektionen am Virus SARS-CoV-2 mild oder asymptomatisch verlaufen, ist der rote Faden in der Krisenkommunikation. Er soll relativieren, Ängste eingrenzen, aber auch Risikogruppen schützen. Hier verbirgt sich jedoch auch eine große Tücke: die Ausbreitungsfähigkeit des Virus. Eine Infektion kann im längsten Fall erst nach 14 Tagen symptomatisch werden oder gänzlich asymptomatisch bleiben. Infizierte können das Virus also ungewöhnlich lange weitergeben, ehe sie es in sich vermuten. Das spielt einer Pandemie ideal in die Hände, denn ein Virus will nur eines: sich vermehren. Auf diese „milde“ Weise gelingt ihm das besonders gut. Zum Vergleich: Viele andere Infektionskrankheiten zeigen ihre (mitunter schweren) Symptome binnen weniger Stunden oder Tagen. Entsprechend schnell können sich Betroffene isolieren und die Erkrankung meist weniger großräumig verbreiten.





Neue Symptome

Dazu kommt, dass auch die Symptomatik einer ausgebrochenen Covid-19-Erkrankung weit vielfältiger ausfallen kann, als zunächst angenommen. Lange galten Fieber und Husten als die einzigen wirklichen Leitsymptome der ­Erkrankung. Mittlerweile zählt etwa auch der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns in diese Liste. Daneben gibt es zahlreiche weitere leichte und schwere Symptome, die mit dem Virus SARS-CoV-2 in Verbindung gebracht wurden, darunter Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Unterleibs- und urologische Beschwerden. Ebenfalls wurde kürzlich bekannt, dass es bei schweren Verläufen gehäuft zur Bildung von Blutgerinnsel und Thrombosen kommt – also zu einem lebensbedrohenden Folge-Symptom. Auch bei Kindern wurde ein mögliches neues Folge-Symptom einer Covid-Erkrankung bekannt: Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen SARS-CoV-2 und einer seltenen multi-entzündlichen Erkrankung bei Kindern, die dem Kawasaki-Syndrom ähnelt. Viele Fragen sind hierzu noch offen, etwa, ob das Syndrom nur bei Kindern auftritt.

❯❯ Symptome und Übertragung ✏ Neue Symptome Immer mehr Symptome werden der Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zugeordnet: z. B. Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, neurologische Probleme, wunde Haut, Nierenschäden, Unterleibsbeschwerden, Blutgerinnsel und Herzschäden bei schweren Verläufen u. v. m. Bei Kindern in seltenen Fällen: multi-entzündliches Syndrom.

✏ Folge: Lungenschäden Die Infektion kann langfristige Schäden an der Lunge mit sich ziehen. Auch bei asymptomatischen Verläufen konnten Lungenschäden mittels bildgebender Verfahren bereits nachgewiesen werden.

✏ Übertragung bei Kindern Da Kinder kaum (schwere) Covid-Symptome zeigen, blieb ihre Übertragungsfunktion lange ungeklärt. Aktuell gilt, dass sie nach einer Infektion genauso ansteckend sind wie Erwachsene, auch bei gänzlich ausbleibenden Symptomen.





Risiken und häufig übersehene Risikogruppen

Die Definitionen der Risikofaktoren und -gruppen wird zunehmend spezifiziert. Kurzzeitig unter Verdacht geratene Medikamente wie bestimmte Präparate gegen Bluthochdruck (z. B. ACE-Hemmer, Betablocker) oder nicht nicht-steroidalen Antirheumatika wurden wieder „entlastet“ und sollen Studien zufolge weder das Ansteckungsrisiko noch jenes eines schweren Verlaufs begünstigen. Ebenso wurde der Kreis der Menschen mit erhöhtem Risiko enger geschnürt. Eine Risikogruppe jedoch, die immer noch oft ausgeklammert wird, sind Menschen mit psychischen Erkrankungen. Isolation, Angst und ein aus den Fugen geratener Alltag, dazu vielleicht noch Sorgen um Job und Finanzen – dies alles sind Faktoren, die zu einer negativen Zuspitzung führen können. Wer bereits an Ängsten leidet, spürt diese durch die Pandemie und unklare Zukunft häufig verstärkt. Kommt auch noch eine körperliche Erkrankung hinzu, die ein Risiko darstellt, ist die Belastung besonders groß.





Intensive Suche nach Therapien und Antikörpern

Die Suche nach wirksamen Behandlungsmöglichkeiten im Kampf gegen das Virus läuft indes auf Hochtouren. Zahlreiche bereits verfügbare Wirkstoffe und andere neue Ansätze werden erprobt – in manchen Fällen zeichnen sich bereits gute Erfolge ab. Ein ebenfalls wichtiges Vorrücken ist die Weiterentwicklung und der breite Einsatz von Antikörper-Tests, die bereits überstandene Infektionen detektierten. Sie können nicht nur wesentliche Informationen zur Ausbreitung des Virus bieten, sondern höchstwahrscheinlich auch jenen Menschen „grünes Licht“ geben, die bereits infiziert waren, ohne es zu wissen.