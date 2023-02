7 Ernährungstipps von der Expertin

Die Diätologin Birgit Kogler setzt auf einen gesunden Lifestyle statt auf Verzicht und Diäten. Wie sie eine ausgewogene Ernährung in ihren Alltag integriert:

1 Hinzufügen statt Verbieten

Statt sich Lebensmittel zu verbieten, sollte der Fokus darauf liegen, wie die Auswahl vergrößert werden kann. Dieses Ziel ist nicht nur aus psychologischer Sicht viel attraktiver, es bringt auch mehr Abwechslung am Teller.

2 Planung statt Stress

Einige Tage im Voraus zu planen, was gekocht wird, erleichtert die Ernährungsoptimierung. Am besten alle Familienmitglieder miteinbeziehen und auch mal neue Rezepte ausprobieren.

3 Clever einkaufen

Werden einige Tage vorgeplant, sollte am besten parallel die Vorratskammer gecheckt und eine Einkaufsliste erstellt werden. So wird nicht nur der Lebensmittelverschwendung der Kampf angesagt, sondern zudem das Geldbörserl geschont.

4 Vorbereitet

Vorkochen hilft dabei, sich auch an stressigen tagen ausgewogen zu ernähren. Eintöpfe, Currys und Suppen sind dafür bestens geeignet.

5 Achtsam essen

Essen sollte keine Nebentätigkeit sein, sonst kommt der Genuss zu kurz. Also am besten Handy und Zeitung weglegen und versuchen, langsam und achtsam zu essen.

6 Schluss mit Diäten

Auch wenn Diäten verlockend klingen, lieber die Finger davon lassen. Anstatt die Ernährung radikal zu ändern, sollte sie schrittweise optimiert werden. So bleibt der Jo-Jo-Effekt aus!

7 G'sund, bunt, g'schmackig

Saisonales Obst und Gemüse sowie Hülsenfrüchte bringen mehr Farbe auf den Teller und liefern eine große Portion Vitalstoffe. Kräuter und Gewürze sorgen für das geschmackliche Fein-Tuning.

Steckbrief Birgit Kogler, BSc

Birgit Kogler ist Diätologin und Backbuchautorin. Nach ihrem Studium in Wien zog es die Steirerin zurück in die Heimat, wo sie seither als Ernährungsexpertin in einem Gesundheitsresort und selbstständig in einer Praxis tätig ist. In Ernährungsberatungen und Workshops zeigt sie, wie eine ausgewogene Ernährung in den eigenen Alltag passen kann. Tipps und Rezepte postet sie auch regelmäßig auf ihrem Instagram-Kanal. Ihr Wissen rund um gesundheitsoptimiertes Backen hat sie außerdem in einem Kochbuch zusammengefasst. ernaehrungsberatung-kogler.at