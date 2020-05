Mitmachen: Virtuelles Lauf-Event

Aufgrund der Corona-Krise wurden viele Läufe in ganz Österreich abgesagt. Die Initiative „Österreich läuft“ will ein alternatives Laufevent bieten – unter Einhaltung der so wichtigen „Corona-Distanz“. Angesprochen fühlen sollen sich alle, die gerne laufen. Auch Nordic Walker, Wanderer und Spaziergänger können mitmachen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, zwischen vier Distanzen zu wählen: 5, 10 und 15 Kilometer sowie Halbmarathon-Länge. Von 15. bis 17. Mai ist Zeit, die eigene Lieblingsstrecke zu laufen. Anschließend werden Foto, Laufzeit oder Tracking auf die Homepage hochgeladen. Gekürt werden die schnellste Frau und der schnellste Mann auf allen Distanzen sowie das aktivste Bundesland, die außergewöhnlichste Strecke und das kreativste Foto, das unter #österreichläuft gepostet wird.



Anmeldung bis 14. 5. und Infos unter www.oesterreichlaeuft.at.