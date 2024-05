× Tennis feiert Comeback: So gelingt der Einstieg

Der Kinohit „Challengers“ verhilft dem Tennis zum großen Comeback. Wir verraten, wie der Einstieg klappt.

Lange Zeit galt Tennis als kultiviertes Vergnügen, das den Reichen und Schönen vorbehalten war. Doch der Einstieg in den beliebten Sport ist inzwischen viel einfacher als gedacht und selbst für Kinder gut machbar. Egal ob Anfänger oder Wiedereinsteiger, Erwachsener oder Kind: Tennis vereint Fitness und Freude und Sie pflegen zugleich Ihre sozialen Kontakte. Hier kommen hilfreiche Tipps für Ihren Tennis-Einstieg.

Mit diesen Tipps gelingt der Tennis-Einstieg

Einfach trauen

Zu teuer, zu elitär – werfen Sie diese Vorstellungen über Bord. Viele Tennisclubs bieten regelmäßige Gruppenkurse für alle Leistungsstufen an. Das schont nicht nur das Budget, man findet auch schnell Trainingspartner:innen und vielleicht neue Freunde. Auch das Alter spielt keine Rolle. Egal ob Jung oder Alt, alle sind willkommen. Doch natürlich gilt auch bei dieser Sportart: Je jünger man in das Training einsteigt, desto leichter fällt einem das Lernen.

Fit machen

Rennen, bremsen, ausholen, Ball treffen, weiter rennen – Tennis ist komplex. Weil es beim Tennis auf Technik, Schnelligkeit und Wendigkeit ankommt, sind abrupte Bewegungen beim Spiel vorprogrammiert. Damit es nicht zu ernsthaften Verletzungen jimmt, sollten Ihre Gelenke in Topform sein. Es empfiehlt sich, Sprints, Übungen des Lauf-ABCs (z. B. Skipping) und Seilspringen in die Trainingsroutine integrieren. Zudem ist es wichtig, sich davor gut aufzuwärmen.

Was Sie wirklich brauchen

Sie stehen auf die Tennis-Ästhetik und tragen die Teile auch abseits des Courts? Dann zugreifen! Fürs Tennistraining per se reichen auch Fitness-Klamotten, denn für die ersten Schläge braucht es keine sündhaft teure Ausrüstung. Einzig wichtig: Schuhe, die zum Belag (hierzulande Sand) passen, sonst riskieren Sie Ihre Knöchel (und böse Blicke vom Platzwart). Ebenfalls hilfreich: Pants oder Röcke mit speziellen Balltaschen. Rackets gibt es an jedem Platz zum Ausleihen. Also nicht gleich kaufen.

Die ersten Versuche

Um sich einmal mit der Technik und dem Ball vertraut zu machen, brauchen Sie nicht unbedingt ein:e Gegner:in. Eine feste Wand, gegen die Sie den Ball aus einer Entfernung spielen, reicht am Anfang völlig aus. Das hilft, ein Gefühl für das Zusammenspiel von Körperhaltung, Schlagbewegung und Fluglinie des Balls zu bekommen. Dann können Sie auch schon den Schritt in einen Tennisverein wagen. So gut wie jeder Verein bietet ein Probetraining an, bei dem Sie anschließend entscheiden, ob Sie beitreten wollen oder nicht.