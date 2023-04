× Kim Kardashian schwört auf diese Po-Übungen

Kim Kardashian prägt mit ihrer Reality-TV-Show "Keeping up with the Kardashians" Popkultur auf der ganzen Welt. Bekannt geworden ist sie jedoch auch durch ihren trainierten Po, welchen sie mit einem strikten Workout in Form hält.

Dass ihr heißer Body nicht von ungefähr kommt, beweist Kim Kardashian fast täglich auf Instagram und gibt Einblicke in ihre strenge Fitness-Routine. Mit Hilfe ihrer Personal Trainerin Melissa Alcantara zeigt sie ihren 353 Millionen Fans Einblicke in ihre Fitness-Übungen - und legt dabei besonderen Wert auf ihren berühmt-gewordenen Hintern. Schönheit muss leiden Für ihren durchtrainierten Traumbody steht die 42-Jährige jeden Morgen zwischen 4 und 6 Uhr auf, um sich erst einmal richtig auszupowern. Ihr Fitness-Coach legt den Fokus bei Kims täglichem Training auf gezieltes Krafttraining und richtigen Muskelaufbau. Wir verraten, welche Fitness-Übungen hinter ihrem perfektem Booty stecken. Um die Übungen nachzumachen, benötigt man bloß Gewichte und Widerstandsbänder. Kim Kardashian: In wenigen Schritten zum Knackpo „Good-Morning"-Lift Kim Kardashian startet ihr Workout mit dem „Good Morning"-Lift - eine Übung welche vor allem bei Bodybuildern sehr beliebt ist. Die Ausführung des „Good Morning"-Lifts beinhaltet das Zusammenpressen der Schulterblätter und das Absenken der Ellbogen nach unten. Wichtig dabei ist es besonders auf den Rücken während der Übung zu achten, und diesen zu wölben. Für die Übung führt Kim Kardashian einen Ausfallschritt nach vorne aus und stellt die Füße schulterbreit auseinander. Beginnen Sie die Übung, indem Sie die Hüfte beugen und dabei die Knie leicht beugen. Kehren Sie dann vorsichtig in den Stand zurück. Es ist wichtig, bei dieser Übung langsam und kontrolliert zu sein. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Anfänger mit leichten Gewichten beginnen, da eine falsche Ausführung des „Good Mornings" zu Rückenproblemen führen kann. Seitliche Kniebeugen mit Widerstandsband Bei ihrer zweiten Übung setzt Kim Kardashian auf Widerstandsbänder. Um die seitliche Kniebeugen mit den Oberschenkeln auszuführen, platzieren Sie zu Beginn ein Widerstandsband um die Oberschenkel und stellen Sie sich mit den Füßen parallel zueinander hin. Dann gehen Sie in die Hocke und machen einen Schritt zur Seite, während Sie die Kniebeuge halten. Anschließend stehen Sie langsam auf und stellen die Füße wieder zusammen. Kim Kardashian nutzt hierfür eine 18-Kilogramm-Hantel und führt vier Sätze mit zwölf Wiederholungen auf jeder Seite aus. Kniender „Good Morning"-Hüftstoß Auch bei dieser Übung nutzt Kim Kardashian das 18-Kilo-Gewicht. Um die Übung richtig auszuführen, nehmen Sie die Langhantel und legen sie auf die Schultern, während Sie die Schulterblätter zusammenpressen. Setzen Sie sich auf den Boden und stellen sicher, dass die Rückseite ihrer Oberschenkel ihre Waden berühren und die Knie gespreizt sind. Dann heben Sie langsam ihre Hüfte und stellen sich auf Ihre Knie. Goblet Squats mit Widerstandsband Die Goblet Squats sind eine Kniebeugen-Variante und werden normalerweise mit einer Kurzhantel oder einer Kettlebell ausgeführt. Kim Kardashian hingegen verwendet eine Neun-Kilo-Hantel und ein Widerstandsband für diese Übung. Um die Übung auszuführen, halten Sie ein Gewicht an ihre Brust. Gehen Sie dann mit dem Gewicht vor der Brust in die Hocke und kehren schließlich in den Stand zurück. Umgekehrte Lunges Zum Abschluss ihres Krafttrainings führt Kim Kardashian einen umgekehrten Ausfallschritt durch. Lunges sind eine ausgezeichnete Übung für die untere Körperhälfte, da sie sowohl die Beine als auch die Gesäßmuskulatur beanspruchen. Bei dieser Übung stellen Sie einen Fuß auf eine erhöhte Fläche, zum Beispiel auf einen Kasten oder eine Bank. Ein umgekehrter Ausfallschritt ist eine effektive Methode, um die Gesäßmuskulatur zu trainieren und gleichzeitig das Gleichgewicht sowie die Flexibilität zu verbessern.