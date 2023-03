Ernährung & Sport: Optimal versorgt

Sie fragen - Experten antworten. Auf www.gesund24.at haben Leser/-innen die Möglichkeit, Fragen an Gesund-Profis zu stellen.

Frage: Ich (männlich, 48) betreibe regelmäßig Sport - manchmal auch intensiv. Sollte ich zusätzlich Mikronährstoffe und auch mehr Eiweiß aufnehmen, um mich besser zu versorgen?

Antwort: Die Ernährung beeinflusst die körperliche Leistung ganz wesentlich. Es greift aber zu kurz, nur die Energiemenge im Fokus zu haben, entscheidend sind die Zusammensetzung und natürlich individuelle gesundheitliche Voraussetzungen, die zum Beispiel durch Blutanalysen abgeklärt gehören. Sportler: innen haben unter anderem einen erhöhten Bedarf an Eisen und Kalium. Es kann also auch erforderlich sein, Mangelerscheinungen auszugleichen. Vor allem bei Mikronährstoffen ist es oft schwierig, den - durch Sport oft noch erhöhten - Bedarf über die Ernährung zu decken. Auch eine gezielte Zufuhr bestimmter Aminosäuren kann sich als günstig erweisen. Was den Eiweißbedarf von Sportler: innen angeht, wird im Allgemeinen zwar ein Eiweißbedarf von 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht als vollkommen ausreichend angesehen. Studien zeigen aber, dass unter bestimmten Umständen eine erhöhte Zufuhr von maximal 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als optimal für einen Muskelaufbau angesehen wird.

DDr. Manfred Wonisch Sportkardiologe und Internist, medizinischer Leiter SPORTmed-GRAZ und "Performance Lab Graz"; www.derkardiologe.at