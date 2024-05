Bikinifigur in nur zwei Wochen: Dank diesem Blitz-Workout gelingt's!

Die Temperaturen steigen und der Sommer naht mit großen Schritten. Um die Bikinifigur "last minute" noch zu erreichen, braucht es nur 15 Minuten Training und die richtige Ernährung.

Der Sommer ist zwar schon zum Greifen nahe, doch viele von uns fühlen sich noch nicht ganz wohl genug, um den Auftritt am Strand zu perfektionieren. Wer den Sommerbody in der kalten Jahreszeit verschlafen hat, kann in nur wenigen Wochen nachholen. Und das Beste: Um in Rekordzeit einen knackigen Beachbody zu bekommen, reichen nur 15 Minuten tägliche Bewegung.

Bikinifigur in zwei Wochen: So geht's

Das richtige Workout heißt HIIT (High Intensity Interval Training) - eine effektive Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining. Wie der Name schon verrät, ist das Training in Intervalle eingeteilt. Eine Workout-Einheit dauert nur etwa 8 Minuten. Widerholt man diese gleich zweimal, purzeln die Kilos ganz von alleine. Die Methode lässt überschüssiges Fett verschwinden und zaubert im Handumdrehen einen flachen Bauch mit Muskeln.

Doch was spricht gerade für ein HIIT-Workout? Einerseits sparen wir beim Workout Zeit und benötigen keine extra Geräte. 15 Minuten hat sicherlich jeder von uns an ein paar Tagen in der Woche übrig. Zudem brauchen wir für die Übungen in der Regel nichts weiter als eine Unterlage und Motivation. In nur zwei Wochen sieht man bereits erste Ergebnisse.

Wichtige Ernährungs-Regeln für die Bikinifigur

Für die Bikinifigur reicht allerdings nicht nur Sport, sondern wir sollten auch 14 Tage an der Ernährung schrauben. Vor dem Sommer machen viele den Fehler, zu wenig und unregelmäßig zu essen. Unsere fünf Ernährungs-Tipps vor dem Sommer:

3-Stunden-Formel : Damit der Stoffwechsel ständig in Gang bleibt, sollte alle drei Stunden eine Mahlzeit eingenommen werden. Je regelmäßiger man isst, umso mehr Gewicht verlieren wir!

: Damit der Stoffwechsel ständig in Gang bleibt, sollte alle drei Stunden eine Mahlzeit eingenommen werden. Je regelmäßiger man isst, umso mehr Gewicht verlieren wir! Viel Wasser : Empfohlen werden täglich drei Liter Wasser. Für Abwechslung sorgt ein Spritzer frisch gepresste Zitrone.

: Empfohlen werden täglich drei Liter Wasser. Für Abwechslung sorgt ein Spritzer frisch gepresste Zitrone. Das Richtige essen : Finger weg von Weißmehl-Produkten, Alkohol, Milchprodukten, Nudeln und Süßigkeiten!

: Finger weg von Weißmehl-Produkten, Alkohol, Milchprodukten, Nudeln und Süßigkeiten! Tea-Time : Nach jeder Mahlzeit einen Pfefferminz-Tee zu genießen regt die Verdauung an und sorgt für einen flachen Bauch.

: Nach jeder Mahlzeit einen Pfefferminz-Tee zu genießen regt die Verdauung an und sorgt für einen flachen Bauch. Healthy Start: Zum Frühstück gibt’s zwei Wochen je eine Grapefruit. Die Frucht senkt den Appetit und verbessert die Blutwerte.

Sowohl das Training als auch die Ernährungsregeln benötigen ein hohes Maß an Disziplin, doch spätestens wenn Sie diesen Sommer mit einer beneidenswerten Bikinifigur am Strand, See oder auf dem Balkon liegen, lohnt sich die harte Arbeit!