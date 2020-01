H&M und Myclubs machen gemeinsame Sache

Der Moderiese H&M und die Sportplattform myClubs möchten gemeinsam dazu inspirieren, sportlich ins Jahr zu starten. MyClubs hat im Rahmen der Kooperation mit H&M Österreich zwei Looks für Damen und einen Look für Herren zusammengestellt. On top gibt es ein Angebot für H&M Members – diese bekommen 50 Prozent ­Rabatt auf den ersten Monat der myClubs-Abos „Flex 4“ oder „Unlimited“. Mit einer einzigen digitalen Mitgliedschaft haben myClubs-KundInnen unlimitierten Zugang zu Fitness-, Yoga- und Sportstudios zum Fixpreis. Erhältlich sind die Looks in den H&M-Stores mit Sportabteilung sowie online.

Die H&M Conscious Sporthose gibt‘s um 29,99 Euro, Top um 12,99 Euro.