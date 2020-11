Express-Traumbooty: Die besten Übungen für den Knackpo

Bringen Sie Ihren Po mit diesen einfachen und effektiven Moves in Form – schnell und ohne Equipment.

Kim Kardashian ist bekannt für ihn, Nicki Minaj reckt ihn im „Anaconda“-Video in die Kamera, zahlreiche Influencerinnen präsentieren ihn tagtäglich auf Fotos: Die Rede ist natürlich vom Po.Kein Körperteil hat in den letzten 10 Jahren so viel Aufmerksamkeit bekommen wie das Gesäß.So beliebt ist der Hintern geworden, dass er in den sozialen Netzen jetzt sogar einen eigenen Hashtag hat: Das „Belfie“ ist das „Butt Selfie“, also das selbstgemachte Foto vom eigenen Po.