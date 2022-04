Adieu Rückenschmerzen!

Gezieltes Krafttraining kann Rückenschmerzen effektiv entgegenwirken. Kieser Training bietet individuelles Training mit geschultem Fachpersonal für eine starke Rückenmuskulatur an.

Rückenschmerzen plagen heutzutage viel zu viele Menschen – Auslöser ist häufig eine zu schwache Rückenmuskulatur. Ist diese Muskulatur nicht stark genug, schafft sie es nicht die Wirbelsäule ausreichend zu stabilisieren. Hier beginnt der Teufelskreis: Ist die Rückenmuskulatur kraftlos, können Schmerzen auftreten, woraufhin meist unbewusst eine Schonhaltung eingenommen wird. Durch genau dieses Verhalten wird die Muskulatur noch weniger beansprucht und über längere Zeit schwächer und die Schmerzen immer stärker. Verschlimmert wird das Ganze durch Faktoren wie: Altersbedingte Verschleißerscheinungen, einseitige Belastungen am Arbeitsplatz oder beim Sport, Übergewicht und ein passiver Lebensstil.

Aber nicht verzagen! Das Wundermittel gegen Nacken- und Rückenschmerzen ist eine Kombination aus Bewegung und gezielter Kräftigung der Rückenmuskulatur. Im Idealfall können die Schmerzen so verringert oder gar vollkommen beseitigt werden.

Rückenstrecker: Der Schlüssel zur Haltung

Ohne Rückenstrecker würde der Wirbelsäule der notwendige Halt fehlen, denn diese unterschiedlichen Muskelanteile sind für eine gute Lastverteilung und den wichtigen Schutz der Strukturen der Wirbelsäule essentiell.

Die Rückenstrecker arbeiten bei fast allen Bewegungen zusammen, ganz gleich ob Rumpf oder Kopf gestreckt, gedreht oder zur Seite geneigt wird. Ohne diese funktionelle Einheit wäre keine dieser Bewegungen möglich, weswegen eine starke Rückenmuskulatur umso wichtiger ist. Da Rückenstrecker schon sehr früh in der embryonalen Entwicklung angelegt werden, heißen sie auch autochthone Rückenmuskulatur, was so viel bedeutet wie „ureigene“ Muskulatur.

Dem Druck standhalten

Die Rückenmuskulatur schützt die Wirbelsäule vor Druck, denn ohne Rückenstrecker wäre sie instabil. Die Wirbelsäule selbst hält nur eine axiale Belastung von 0,1 bar aus - viel zu wenig für die Kräfte, die im Alltag auf sie wirken. Schon in Rückenlage liegt der Druck bei etwa 1 bar, beim entspannten Sitzen bei 3 bar und beim Joggen wirken schon 9,5 bar auf die Wirbelsäule. Ganze 23 bar belasten Wirbel und Bandscheiben bei dem Heben einer Kiste Bier. Im Alltag kommen zu diesem axialen Druck zusätzlich noch teils hohe Scher-, Rotations- und Beschleunigungskräfte.

Starker Rücken und keine Schmerzen – die Fixierung macht es möglich

Ohne Fixierung ist das Training der tiefen Rückenstrecker nur halb so effektiv. Bei Kieser Training wird mithilfe von computergestützten Trainingsmaschinen nicht nur die Rückenmuskulatur wirksam gestärkt, sondern auch gleichzeitig die Beweglichkeit der Wirbelsäule erhöht. Das Schweizer Traditionsunternehmen sagt Rückenschmerzen seit über 50 Jahren den Kampf an und ist Vorreiter für effizientes und effektives Krafttraining.

Speziell ausgebildetes Fachpersonal und selbstentwickelte Maschinen ermöglichen eine rasche Verbesserung des Kraftniveaus. Das Training findet in angenehmer und ruhiger Atmosphäre unter medizinischer Kontrolle statt, um die körperliche Belastbarkeit bestmöglich zu steigern und Rückenschmerzen zu reduzieren.

In nur drei bis vier Monaten kann eine deutliche Verbesserung dank dem gezielten und effizienten Training einzelner Muskelgruppen wahrgenommen werden. Das geschulte Fachpersonal steht von der ersten Trainingseinheit an der Seite der Mitglieder und ermöglicht individuelles Krafttraining für eine starke Muskulatur.

Vereinbaren Sie gleich jetzt mit dem Kieser Training-Studio in Ihrer Nähe telefonisch einen Termin für ein kostenloses Einführungstraining. Bis 13. Mai erhalten Sie bei Abschluss einer Mitgliedschaft einen Gesundheitsbonus von 100 Euro!

