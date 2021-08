Eine Studie hat ergeben, dass der häufige Konsum eines bestimmten Gewürzes helfen kann, die Libido zu boosten.

Es scheint auf den ersten Blick kaum zu glauben. Doch die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: 24 Frauen, zwischen 20 und 48 Jahren, haben durch den regelmäßigen Konsum von Bio-Bockshornklee-Extrakt tatsächlich einen erhöhten Sexualtrieb erfahren. Zusätzlich soll das Gewürz Probleme wie vaginale Trockenheit und Reizbarkeit reduzieren, sowie das weibliche Sexualhormon - Estradiol - im Körper erhöhen.

Bockshornklee: das Wundermittel für Frauen

Bockshornklee enthalten sekundäre Pflanzenstoffe, genannt Phytoöstrogene, welche sehr ähnlich zu dem weiblichen Sexualhormon Östrogen sind. Diese Pflanzenstoffe wiederum enthalten bioaktive Verbindungen, die an der Produktion einer Reihe andere Sexualhormone beteiligt sein können. Die Blätter und Samen dieser Pflanze werden schon seit langer Zeit in der indischen Küche zum Würzen, aber auch als medizinisches Gewürz verwendet. Nun behaupten die Forscher*innen der Studie, dass das Gewürz als natürliche Alternative bei Libidoverlust von Frauen angesehen werden kann.

Frauen in der Menopause

Das Gewürz soll auch bei Frauen, die sich bereits in der Menopause befinden, behilflich sein. Laut Angaben kann das Gewürz helfen, Probleme wie vaginale Trockenheit, sexuelle Dysfunktion, Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und Depressionen zu reduzieren. Schwangere Frauen sollten das Gewürz nicht zu sich nehmen, da Wehen frühzeitiger einsetzen können, wodurch das Risiko einer Fehlgeburt steigt.

Steigerung von Testosteron

Hormonanalysen der Studie haben außerdem ergeben, dass durch das Gewürz auch das Level an Testosteron in Frauen erhöht wurde. Testosteron ist das männliche Sexualhormon, das aber auch in Frauen zu finden ist. Das männliche Sexualhormon spielt tatsächlich eine wichtige Rolle in gesunder, weiblicher Sexualfunktion, vor allem in Bezug auf die Stimulierung von sexuellem Interesse und die Beibehaltung der Lust.

Wer nun nach dem Gewürz Ausschau halten möchte, ist mit der Gewürzmischung Garam Masala oder indischen Beilage Aloo Methi sehr gut bedient, denn die beinhalten meist eine große Menge an Bockshornklee.