× Superfood: Diese zwei günstigen Snacks können Ihr Leben verlängern

Nicht nur Sport, sondern vor allem unsere Ernährung sind für ein langes, gesundes Leben verantwortlich und diese muss auch nicht teuer sein. Besonders zwei super günstige Snacks sollen bei regelmäßigem Verzehr unser Leben verlängern können.

Superfoods wie Açaí, Chia, Goji oder Spirulina sind gerade voll im Trend, denn ihnen wird eine lebensverlängernde Wirkung nachgesagt. Das Problem: Diese Lebensmittel sind nicht gerade günstig und auch nicht in jedem Supermarkt zu finden. Doch laut dem preisgekrönten Journalist Dan Buettner ist das auch gar nicht nötig. Er identifizierte zwei simple Lebensmittel, die das Leben verlängern können und sich garantiert jeder leisten kann.

Diese zwei Lebensmittel verlängern Ihr Leben

Dan Buettner analysierte unter anderem die Ernährung von Hundertjährigen, um herauszufinden, welche Faktoren für ein langes Leben verantwortlich sind. Dabei entdeckte er fünf Orte auf der Welt, an denen die ältesten und gesündesten Menschen leben und erklärte sie zu den sogenannten „Blue Zones“. Er fand heraus, dass besonders zwei Produkte den Hauptbestandteil der Ernährung von Hundertjährigen bilden. Genauer gesagt, handelt es sich hier um schwarze Bohnen und Walnüsse.

Dass Bohnen und Walnüsse gesund sind, ist einleuchtend, denn sie enthalten viele Ballaststoffe, die Entzündungen im Darm lindern und das Risiko tödlicher Krankheiten wie Krebs verringern können. Zudem enthalten sie viele Proteine, die durch ihre sättigende Wirkung Heißhungerattacken vorbeugen und die Gefahr von Übergewicht verringern können. Das ist besonders wichtig, da Fettleibigkeit mit einer Vielzahl an Folgeerkrankungen verbunden ist.

Darum sollten Sie häufiger zu Walnüssen greifen

© Getty Images ×

Walnüsse sind reich an gesunden Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel senken und bei regelmäßigem Verzehr auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen können. Zudem ist in Walnüssen Vitamin E enthalten und auch Vitamine der B-Gruppe kommen vor. Daneben enthalten sie Kalium, das unter anderem wichtig ist für die Erregbarkeit von Muskeln und Nerven. Zink, Magnesium, Eisen und Kalzium kommen ebenfalls in den Nüssen vor. Andere Nüsse enthalten diese Nährstoffe nicht in so hohen Mengen.

Je dunkler, desto besser: Darum sind schwarze Bohnen so gesund

© Getty Images ×

Laut Buettner essen die Menschen auf Sardinien und in Costa Rica besonders viele Bohnen. Genau an diesen Orten werden die Menschen sogar oft 90 bis 100 Jahre alt. Die Bohnen sind reich an pflanzlichen Proteinen und Bitterstoffen, die eine krebshemmende Wirkung haben. Besonders schwarze Bohnen enthalten viele Antioxidantien, die freie Radikale bekämpfen. Je dunkler die Schale, desto mehr Antioxidantien enthält die Bohne.