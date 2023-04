× Ernährungsberatung: Sich mit Ernährung Gutes tun!

Die TCM-Ernährungsberaterin und TEM-Kräuterpädagogin verrät, wie man nachhaltig und alltagstauglich mit einer entsprechenden Ernährung Gutes fürs Ich tun kann.

1 BEWUSSTSEINSBILDUNG

Machen Sie sich bewusst, dass Essen ein Energielieferant ist und Brennstoff für Ihren Körper! Beobachten Sie sich, wie es Ihnen nach dem Essen geht. Was tut Ihnen gut und was nicht?

2 KLEINE SCHRITTE

Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, wenn Sie Ihre Ernährung umstellen möchten! Kleine, dafür konsequente Schritte! Zum Beispiel Brotmahlzeiten weglassen oder warmes Frühstück ausprobieren.

© Getty Images ×

3 WOCHENPLAN

Überlegen Sie sich für die ganze Woche, was Sie kochen und schreiben Sie es auf! An Geschriebenes hält man sich konsequenter und es erleichtert den Einkauf. Außerdem bleibt der schnelle Griff in den Kühlschrank aus!

4 JAHRESKREISLAUF

Man macht schon viel nach TCM, wenn man sich saisonal ernährt! achten sie darauf, was gerade Reifezeit hat und regional verfügbar ist.

© Getty Images ×

5 WARMES FRÜHSTÜCK

Morgens ist die Zeit, in der der Körper am besten verstoffwechselt und man die meiste Energie gewinnen kann! Warmer Brei, Porrige, Misosuppe oder Eiergerichte sind wunderbar dafür!

6 GENUSS

Alles, was Sie mit Freude machen, wird dem Körper und der Seele guttun! Mit der "80:20 Regel" findet man einen guten Mittelweg. Bei 80% gesundem Essen steckt man 20% Sünde locker weg.

7 TCM-MENAGE AM TISCH

Gute öle, Sesamkörner, Brennnesselsamen, Sonnenblumenkerne und Gewürze kann man immer am Esstisch stehen haben! Geben Sie diese zusätzlich mit frischen Kräutern oder Sprossen auf Ihr fertiges Gericht. das sind alles kleine Powerlieferanten!

© Hersteller ×

Steckbrief Nadja Niederl

Nadja Niederl ist Gastgeberin und Hotelchefin im Apart & Suiten Hotel Weiden. Außerdem ist sie TCM-Ernährungsberaterin und TEM-Kräuterpädagogin. Sie veranstaltet Workshops rund um diese beiden Themen, führt eine eigene kleine Kräuterwerkstatt und gibt Kochkurse zu TCM & TEM. In ihrem Schladminger Hotel bietet sie zusätzlich zum klassischen Sommer- und Winterurlaub auch viele Gesundheitsangebote an. Ihr Fokus: Selfness. Sich Zeit fürs Ich zu gönnen und nachhaltig dem Ich Gutes tun ist Nadjas Philosophie.