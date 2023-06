× Das ist das gesündeste Obst der Welt (und wir essen es NIE!)

"An apple a day keeps the doctor away". Wenn man allerdings eine Studie der William Paterson University in New Jersey betrachtet, stimmt das nur bedingt. Denn es gibt sogar noch ein viel gesünderes Obst, das wir alle viel zu selten essen.

An der amerikanischen Universität haben Forscher:innen 41 Lebensmittel auf ihren Nährstoffgehalt untersucht. Wie viel Vitamine, Ballaststoffe & Co. ein Lebensmittel enthält, wurde von dem Forscherteam ins Verhältnis zur Kalorienzahl gesetzt. Je höher der Wert ist, desto gesünder ist das Lebensmittel. Ergebnisse der Studie Unter die Top 10 gesündesten Lebensmittel schafft es kein einziges Obst! Vielmehr führt grünes Gemüse die Liste an, an erster Stelle steht sogar ein Lebensmittel, das zwar bei uns heimisch ist, jedoch bei kaum jemanden auf dem Speiseplan steht. Es schaffte es bei 100 Kalorien auf 100 Prozent des Nährstoffbedarfs. Bei den 41 untersuchten Lebensmitteln schafften es nur sieben Obstsorten, die Kriterien für die Untersuchung zu erfüllen. Das gesündeste Obst erreichte dabei gerade einmal die Top 30. Das gesündeste Obst der Welt Das gesündeste Obst findet sich erst auf Platz 28. Für Obstliebhaber könnte das Ergebnis allerdings enttäuschend sein. Es handelt sich nämlich nicht um eine Obstsorte, in die wir herzhaft reinbeißen können: Die Zitrone. Es gibt aber zahlreiche Alternativen, wie man die gesunde Zitrone verwenden und in den Speiseplan integrieren kann. © Getty × So kann man die Zitrone in den Alltag integrieren Die einfachste Art, die Nährstoffe der Zitrone zu nutzen, ist, ihren Saft zu verwenden. Auch beim Kochen oder in Salaten kann man Zitronensaft wunderbar verwenden. Hier sollte man unbedingt darauf achten, den Saft nicht zu erhitzen, da so die Nährstoffe verloren gehen. Natürlich ist die Menge von 100 Kalorien generell schwer zu erreichen – um den Nährstoffgehalt des Tagesbedarfs zu decken, müssten 350 Gramm Zitronen verwendet werden. Doch kombiniert mit anderen gesunden Lebensmitteln, erreicht man das Ziel mit einem Spritzer Zitrone dann eben doch noch schneller. Ideen um Zitronen sinnvoll zu verwenden Für Salatdressings

Im Saft oder Smoothie

Zum Würzen von Fisch-, Fleisch- und Gemüsegerichten

Im Risotto oder in der Pasta

Als gesundes Sorbet

Im Joghurt am Morgen