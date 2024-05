Darum sind Bananen die ultimativen Fettkiller

Nicht "Ozempic": Das steckt wirklich hinter Kelly Clarksons Gewichtsverlust Kelly Clarkson scheint sich in ihrem neuen Körper so richtig wohlzufühlen und ist so schlank wie noch nie. Doch die Vorwürfe, sie hätte mit der Abnehmspritze „Ozempic“ Gewicht verloren, erweisen sich als haltlos, wie Clarkson jetzt in ihrer Talkshow erklärt.