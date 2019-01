Was kann die Nobelpreis-Diät?

So funktioniert’s: Basis ist intermittierendes Fasten: Essperioden wechseln mit Essenskarenzen. Die Fastenvariante (16:8, 5:2, 10 in 2, ...) kann frei gewählt werden. Nachts wird pausiert. Durch die längeren, regelmäßigen Pausen wird das Selbstreinigungsprogramm der Zellen aktiviert und die Verbrennung angekurbelt. Bei der „Nobelpreis-Methode“ wird Fasten durch die Spermidin-Diät ergänzt. Das heißt, in Essphasen wird auf Lebensmittel gesetzt, die Spermidin (ja, auch in Sperma drin) enthalten: Käse, Rotwein, Avocado, Brokkoli, Pinienkerne, Mango, Weizenkeime. Diese regen Fasteneffekte an Esstagen an. Vorteile: Sehr alltagstauglich, da Ess- und Fastenzeiten frei wählbar sind. Es gibt keine strikten Regeln. An Fastentagen frönt man einfach dem süßen Nichtstun. Nachteile: Fasten ist gewöhnungsbedürftig und sollte schrittweise erlernt werden. Starten Sie mit Esspausen von zwölf Stunden und erweitern Sie diese stetig.