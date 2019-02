Was kann die Hanf-Diät?

Tag 1

Morgens

Grüner Bananen-Smoothie (1 Glas)

100 g Blattspinat, 1 Banane, Saft und Schalenabrieb von 2 Zitronen, 400 ml Wasser und 3 EL Hanfprotein in einem Mixer zum Smoothie verarbeiten.

Mittags

Hanf-Gazpacho (2–3 Portionen)

Zutaten: 500 g Tomaten, 2 Knoblauchzehen, ½ Gurke, 1 Paprika, 1 gehackte Zwiebel, 1 EL Hanfmehl, 1 EL Hanfsamen, je 1 Schuss Olivenöl, Hanföl und Himbeeressig, Salz, schwarzer Pfeffer, Wasser

Zubereitung: Tomaten blanchieren und schälen. Knoblauch und Gurke schälen. Gemüse grob zerkleinern. Tomaten mit Gemüse, Knoblauch, Hanfmehl, Hanfsamen, Olivenöl, Hanföl und Essig pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und je nach Geschmack mit Wasser oder Suppe mixen.

Abends

Hanfspinat mit Ei (2 Portionen)

Zutaten: 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Öl, 750 g Spinat, 1 EL Hanfmehl, 2 EL Sauerrahm, Salz, Pfeffer, 1 Prise Muskatnuss, 2 Eier, Hanfsamen

Zubereitung: Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden. Olivenöl im Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch ansautieren. Spinatblätter dazu und dünsten, bis Spinat zusammengefallen ist. Mit Stabmixer zerkleinern, Hanfmehl und ­Sauerrahm einmixen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Eier zu Spiegeleiern braten. Tag 2

Morgens

Porridge mit Gojibeeren (2 Port.)

4 EL Haferflocken, 2 EL Hanfmehl und 1 Hand Gojibeeren mit 250 ml kochendem Wasser aufgießen. Je 1 Prise Zimt, Salz und Gewürznelken beifügen. Auf kleiner Flamme circa 5 Minuten köcheln.

Mittags

Marinierte Pilze (2 Portionen)

Zutaten: 250 g Shiitake-Pilze, 250 g Champignons, 250 g Austernpilze, Olivenöl, 3 Knoblauchzehen, 1 Bund Petersilie, Hanföl, 1 Zitrone, Salz, Pfeffer, 100 g geschälte Hanfsamen

Zubereitung: Pilze in Scheiben schneiden, in Olivenöl braten. Knoblauch und Petersilie hacken. Pilze in Dressing aus Hanföl, Knoblauch, Petersilie, dem Saft und Zitronenschale, Salz und Pfeffer marinieren und ziehen lassen. Angewärmt servieren.

Abends

Quinoa-Salat (2 Portionen)

Zutaten: 100 g Quinoa, 1 Handvoll Blattspinat, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Avocado, 1 Schuss Hanföl, 1 Zitrone, Salz, Pfeffer, je 1 Handvoll Hanfsamen, Kürbiskerne und Pinienkerne

Zubereitung: Quinoa nach Anleitung dämpfen. Zwiebel und Knoblauch hacken. Avocado in Stücke schneiden. Quinoa mit Gemüse mischen und mit Hanföl, Saft, Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer marinieren. Samen und Kerne in einer ­Pfanne rösten darüberstreuen.

Tag 3

Morgens

Matcha-Power (2 Portionen)

3 TL Leinsamen und 6 TL Haferflocken in 200 ml Wasser 1 Stunde quellen. 2 TL Matcha-Pulver und 8 TL Schafsjoghurt einrühren. Mit Zitrone aromatisieren. Beeren und Hanfsamen darüberstreuen.

Mittags

Bunter Tomatensalat (2 Port.)

Zutaten: 500 g Tomaten, 1 Zwiebel, 1 Knoblauch, 1 Bund Petersilie, 1 Schuss Hanföl, 1 Schuss Himbeeressig, Salz, Pfeffer, 1 Handvoll Hanfsamen

Zubereitung: Tomaten in Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Alle Zutaten in einer Schüssel vermengen. Hanf­samen rösten und darüberstreuen.

Abends

Dinkel-Hanf-Flammkuchen (4 Port.)

Zutaten: Für Teig: 200 g Dinkelmehl, 50 g Hanfmehl, 30 g Olivenöl, 120 g Wasser, ½ TL Salz, 1 EL Rosmarin; Für Guss: 400 g rote, weiße und gelbe Zwiebeln gemischt, 150 g Sauerrahm, 1 Ei, 1 Prise Muskat, 1 EL Kräuter de Provence, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Für den Teig alle Zutaten verkneten, Kugel formen und in Frischhaltefolie ­mindestens 30 Minuten kühl stellen. Für den Guss: Zwiebeln hacken. Mit Sauerrahm, einem verquirlten Ei und Gewürzen verrühren. Ofen auf 230 Grad vorheizen. Teig auf Backblech dünn ausrollen. Guss verteilen und knusprig backen.