Was kann die Hanf-Diät?

Zutaten für 4 Portionen:



Für den Teig: 200 g Dinkelvollkornmehl, 50 g Hanfmehl, 30 g Olivenöl, 120 g Wasser, ½ TL Salz, 1 EL getr. Rosmarin.

Für den Guss: 400 g Zwiebel, 150 g Sauerrahm, 1 Ei, 1 Prise Muskat, 1 EL Kräuter der Provence, Salz und Pfeffer, optional: 50 g Bio-Schinken in Würfeln Zubereitung: 1. Für den Teig alle Zutaten in der Küchenmaschine verkneten, Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und im Kühlschrank mind. 30 min rasten lassen. 2. Für den Guss Zwiebel fein hacken, mit Sauerrahm, verquirltem Ei und Gewürzen verrühren und abschmecken. 3. Backofen auf 230 Grad vorheizen. 4. Teig dünn ausrollen und auf das Backblech legen. Die Ränder leicht einrollen. Zwiebelguss gleichmäßig auf dem Teig verteilen und ca. 20–25 Minuten knusprig backen.