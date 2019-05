Warum Diäten oft nicht funktionieren

Die größten Diät-Fehler 1/14

13. Kohlenhydrate machen dick Getreide, Brot, Reis und Nudeln sind in Zeiten der Low-Carb-Bewegung als Dickmacher regelrecht verschrien. Dabei sind sie für eine ausgewogene Ernährung unentbehrlich. Besonders Vollkornprodukte sind reich an B-Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und sättigenden Ballaststoffen.



Täglich zwei bis drei Scheiben Vollkornbrot und eine kleine Portion Nudeln oder Reis machen nicht dick. Aber beherrschen Sie sich bei Kohlenhydraten in Süßigkeiten, Eis, Chips, Kuchen, Pizza etc. Die hemmen den Fettabbau durch hohe Insulinausschüttung.