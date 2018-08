Der Schwindel mit dem Superfood

Heimisches Superfood 1/5

wirken besonders positiv auf Magen, Leber und Galle und sind sehr gut bekömmlich. Artischocken werden vorwiegend gekocht gegessen, am besten kocht man sie mit ein wenig Essig und Zitronensaft für 40 Minuten in Salzwasser. Die Blätter werden zum Essen einzeln abgezupft und meist in eine Sauce getunkt. Artischocken werden im Mittelmeerraum angebaut und können meist das ganze Jahr im Supermarkt gekauft werden. Im Kühlschrank halten sich Artischocken einige Tage. Beim Einkauf sollten Sie darauf achten, dass die Knospen geschlossen sind und dass keine braunen Verfärbungen zu sehen sind. Nährwert pro 100g: 22 kcal/ 92 KJ

Kohlsprossen sind reich an Vitamin C und enthalten vergleichsweise viel Eiweiß. Die Mini-Kohlköpfe sind von September bis März im Handel, man kann aber auch auf Tiefkühlware zurückgreifen. Frisch halten sie nur ein bis zwei Tage im Kühlschrank. Kohlspossen, auch Rosenkohl, Sprossenkohl oder Brüsseler Kohl genannt, werden in der kalten Jahreszeit geerntet und sind das Wintergemüse schlechthin. Beim Einkauf sollte man darauf achten, dass die Köpfe unbeschädigt und fest sind. Sie sollten keine braunen oder welken Stellen aufweisen. Kohlsprossen sind nicht als Rohkost geeignet, gedünstet oder gekocht kann man sie in Suppen oder Aufläufen verwenden. Nährwert pro 100g: 36 kcal/ 149 KJ

Reich an Vitaminen (A und C) und Mineralstoffen. Hoher Gehalt an Kalium, Eisen und Kalzium. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Sorten von Mangold. Stil- oder Rippenmangold und Schnitt- oder Blattmangold. Stil- oder Rippenmangold hat 30 bis 45 cm lange Blätter mit gekrausten Blatträndern, Blattmangold hingegen hat relativ kleine breite Blätter. Mangold gehört zu den Gemüsesorten mit relativ hohem Nitratgehalt, vor allem im Glashaus gewachsener Mangold weist einen besonders hohen Nitratgehalt auf. Mangold enthält aber auch wichtige Mineralstoffe, Vitamin C und er hat außerdem einen sehr niedrigen Kaloriengehalt. Wichtig ist, dass man Mangold nicht lange warmstellt oder aufwärmt, die Gefahr der Nitritbildung erhöht sich hier besonders. Mangold ist im Kühlschrank etwa zwei Tage haltbar, beim Einkauf sollte darauf geachtet werden, dass die Stiele und Blätter keine braunen Stellen haben. Nährwert pro 100g: 23 kcal/ 97 KJ

