× Weißer als Weiß: Diese Zahnaufheller sind erlaubt!

Bleachings sind besser als ihr Ruf. Wer die richtige Methode wählt, bekommt ein strahlendes Lächeln - gänzlich ohne den Zähnen zu schaden. Auch Home-Bleachings sind erlaubt. Zahnärztin Dr. Kristina Worseg unterzieht die Top-Treatments einem Check.

Wer Zähne zeigt, der zeigt seinem Gegenüber auch deutlich sein Alter und verrät so einiges über seinen Lifestyle. Mit fortschreitenden Lebensjahren wird der Zahnschmelz, der die Zähne jugendlich wirken lässt, stetig dünner. Viele Menschen "helfen" zudem mit zu abrasiven Whitening Zahncremen nach. Durch dieses Abschrubben und eine natürliche Abtragung kommt nach und nach das sogenannte Dentin (Anm.: Zahnbein) immer mehr zum Vorschein. Diese besonders harte Grundsubstanz hat eine gelbliche Farbe, die durch einen dünner werdenden Zahnschmelz durchschimmert. Die Zähne wirken gelblicher.

Zudem hinterlassen geliebte Genüsse wie Rauchen, Kaffee, Tee und Rotwein sowie knallbunte Lebensmittel (z. B. Curry) Farbspuren an den Zähnen. Alter und ein "farbenfroher" Lifestyle sind die zwei Hauptfaktoren dafür, dass unser Lächeln mit den Jahren seinen Glow verliert. Trübungen und Verfärbungen sagen zwar nichts über den Gesundheitszustand aus, jedoch verändern sie, wie man sich selbst z. B. auf Fotos wahrnimmt und von anderen betrachtet wird.

© Getty Images ×

Gesundheit, Erfolg, Schönheit…

Strahlend schöne Zähne sind ein bedeutendes Schönheitsattribut. Sie suggerieren nicht nur Gesundheit, sondern unterstützen sie auch. "Vergilbte Zähne", so Dr. Kristina Worseg, "trüben oftmals die Freude am Lächeln und das schlägt auf die Seele." Ein Dentalbleaching ist für die Zahnärztin eine vergleichsweise einfache Methode sich zu mehr Wohlbefinden und Jugendlichkeit zu verhelfen.

© Getty Images ×

Die Möglichkeiten der ästhetischen Zahnmedizin, Zähne schonend und sicher zu verschönern, wachsen stetig. Dr. Worseg empfiehlt drei Stateof-the-Art-Bleaching-Methoden, die einzeln oder auch in Kombination angeboten werden. Ihr Einsatz richtet sich nach den Bedürfnissen, Wünschen und Möglichkeiten der Patient:innen. Auf diesen Seiten stellt Worseg das In-Office Laserbleaching (durchgeführt in der Ordination), das nachhaltige Home-Bleaching mit Maß-Schienen sowie das kostengünstige Home Bleaching "to go" mittels Wegwerfschienen vor.

© Getty Images ×

Step by Step

Am Anfang steht die Kontrolle bei der Zahnärztin. Dr. Worseg prüft, ob Füllungen oder Kronen vorhanden sind. "Diese", so die Expertin, "lassen sich nicht auf hellen. Im Seitzahnbereich, wo sie nicht sichtbar sind, stellen sie jedoch keine Kontraindikation dar. Befinden sie sich im Frontzahnbereich, würde ein Bleaching zu einem Fleckerlteppich führen. Für ein perfektes Ergebnis müssen Füllungen und Kronen daher nach der Behandlung angepasst werden." Sind die Zähne für eine Aufhellung geeignet, wird gemeinsam festgelegt, welche Methoden zum Einsatz kommen. Kurz vor dem Bleaching muss - für optimale Ergebnisse - noch eine Mundhygiene erfolgen.

© Getty Images ×

Preis-Leistungs-Check

"Soll es schnell und unkompliziert gehen", so Dr. Worseg, "ist das In-Office-Bleaching mit Laser die Methode der Wahl. Eine Aufhellung ist bereits nach einer Sitzung deutlich sichtbar. Für ein perfektes Hollywood-Strahlen, für das es eine Tiefenwirkung bis ins Dentin braucht, können allerdings bis zu sechs In-Office-Sitzungen notwendig sein. Bei ca. 500 bis 800 Euro pro Behandlung fallen damit hohe Kosten an.

Besteht der Wunsch nach einem Hochglanzeffekt à la Hollywood, empfehle ich meinen Patient:innen - ob der besseren Kosten-Nutzen-Rechnung - das Home-Bleaching mit maßgefertigten Schienen. Auch diese Methode kann eine Tiefenwirkung erzielen. Die Anfertigung eines Schienensatzes inklusive Bleichgel beläuft sich etwa auf die Kosten einer In-Office-Sitzung. Die Maßschienen können dann viele Jahre lang verwendet werden bzw. so lange, bis das Wunschergebnis erreicht ist."

Nachteil: Home Bleaching verlangt Geduld. Es braucht zehn Anwendungen, bis das Ergebnis einer In-Office-Session erreicht ist, da das Bleichgel für zu Hause weniger stark dosiert ist als das Profi-Gel fürs In-Office-Bleaching. "Theoretisch", so Worseg, "können die Schienen jede Nacht getragen werden. Jedoch tritt nach oftmaliger Anwendung eine Empfindlichkeit auf. Dann muss pausiert werden."

Ist das Wunschweiß mittels In-Office-oder Home-Bleaching schließlich erreicht, kann es immer wieder mit den preisgünstigen To-go-Schienen aufgefrischt werden.

© Getty Images ×

Gut zu wissen

Die Zähne reagieren oft empfindlich aufs Bleichen. Schädigen kann man sie mit diesen drei Treatments allerdings nicht. "Trotzdem", so Dr. Worseg, "sollte man mit Augenmaß und Ziel vorgehen. Ein natürlich wirkendes Lächeln ist immer noch das schönste."

© Getty Images ×

In-Office-Laserbleaching

Beim Laserbleaching in der Zahnarztpraxis wird ein Bleichgel auf die Zähne aufgetragen und mit Laserlicht aktiviert. nach einer Einwirkzeit von zehn Minuten wird das Wasserstoffperoxid wieder abgetragen. Innerhalb einer Sitzung können drei Durchgänge gemacht werden.

Ergebnis: Sofort sichtbar; kann mit "to-go"-Schienen aufgefrischt werden. Je nach Ursprungsfarbe und Patient:innenvorstellungen können mehrere Sitzungen (bis zu 6) für ein strahlend weißes Tiefenergebnis bis ins Dentin nötig werden. Sitzungen können im Abstand von je drei bis vier Wochen durchgeführt werden.

Kosten: zwischen 500-800 Euro pro Sitzung.

Dr. Worsegs Fazit: die Zähne sind nach einer Sitzung bereits deutlich aufgehellt. Wer eine Tiefenwirkung bis ins Dentin erzielen möchte, der greift bei bis zu 6 Sitzungen allerdings tief in die Tasche.

© Getty Images ×

Home-Bleaching mit Maß-Schienen

Die Schienen für die Heimanwendung werden auf Basis eines Scans angefertigt. Sie werden selbst mit Bleichgel gefüllt und über Nacht getragen (Anm.: können täglich über einen längeren Zeitraum angewendet werden).

Ergebnis: Zehn Nächte mit Schiene gleichen einer In-Office-Sitzung.

Kosten: ca. 250 Euro pro Schiene plus ca. 30 Euro pro Tube Bleichgel (reicht für 2 bis 3 Anwendungen).

Dr. Worsegs Fazit: Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Schienen zahlen sich vor allem für jene aus, die ihre Zähne bis in die tiefe - ins Dentin - aufhellen und das Ergebnis über viele Jahre halten möchten."

Nachteil: Für die Veränderungen muss man geduldig sein. Und: Ständiges Bleichen kann zwischenzeitlich die Empfindlichkeit der Zähne erhöhen.

© Getty Images ×

To-go-Variante

Vorgefertigte Wegwerfschienen werden ca. eine Stunde getragen und hellen die Zähne oberflächlich leicht auf.

Ergebnis: sofort, aber oberflächlich.

Kosten: 2 Anwendungen ca. 30 Euro.

Dr. Worsegs Fazit: Sie sind ideal für ein kurzfristiges und schnelles Ergebnis - jedoch nicht nachhaltig. eine Empfehlung als regelmäßiger Refresh nach einem tiefenwirksamen In-Office-Bleaching.