Treatments gegen Augenringe

Frage: Ich (32) habe bereits starke Schatten um die Augen und es bilden sich Tränensäcke aus. Lässt sich das korrigieren?

Antwort: Eines vorweg: Der Bereich um die Augen ist eine anatomisch sehr anspruchsvolle Region. Eine Behandlung der Augenringe gehört daher unbedingt in die Hänge von geschulten und erfahrenen Behandler:innen. Als wirkungsvoll und langanhaltend in der Minimierung von Augenschatten hat sich eine neuartige Kombination aus zwei Fillern erwiesen. Zum Einsatz kommt eine etwas stärker vernetzte Hyaluronsäure für den Volumenaufbau in der Tiefe, der für einen Hebeeffekt sorgt. Kombiniert wird diese mit einem Hyaluronsäurefiller namens "Redensity II", der speziell zur Behandlung von Augenringen entwickelt wurde. Dieser kommt oberflächlich zur Anwendung. Er verbessert die Hautqualität und hellt auf durch seine Wirkstoffkombination dunkle Augenringe auf.

Dr. Sabine Apfolterer FÄ für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie; dieschönheitschirurgin.at