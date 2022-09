Sie fragen - wir antworten

Sie fragen, Experten antworten: Auf www.gesund24.at haben Leser:innen die Möglichkeit, Fragen an Gesund-Profis zu stellen.

Das Beste gegen Augenfältchen

Frage: Ich bin erst 30 und habe bereits viele kleine Trockenheitsfältchen unter den Augen. Was kann ich tun?

Antwort: Die Haut unter den Augen ist besonders dünn und empfindlich. Deshalb braucht die Augenpartie gerade in der Heizsaison, die die Austrocknung fördert, besondere Pflege. Neben einer reichhaltigen Augenpflege, z. B. das Nimue Eye Serum, können kollagenstimmulierende Treatments die Haut wieder aufbauen. Bei ersten Zeichen der Hautalterung empfehle ich eine Behandlung mit PLLA-Fäden. Sie bestehen aus der Substanz Poly-L-Milchsäure, die im Körper natürlich vorkommt und wurden speziell zur Reduktion von Krähenfüßen, Tränensäcken und Fältchen ums Auge entwickelt. Die Fäden regen den Kollagenaufbau an und können dank stumpfer Kanüle sehr schonend eingebracht werden. Zusätzlich kann das wachstumsfördernde PRP - das Plättchenreiche Plasma -die Regeneration unterstützen.

Dr. Sabine Apfolterer FA für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie; dieschönheitschirurgin.at



Oberlidstraffung: Wie viele Jahre hält das Ergebnis?

Frage : Mich stören meine Oberlider, da ich (52) deutlich älter aussehe, als ich bin. Ich überlege eine Oberlidstraffung. Mit welchen Ergebnissen kann ich rechnen?

Antwort: Je älter wir werden, desto mehr verändert sich unser Gewebe. Hautstruktur und Bindegewebe werden schwächer und schlaffer. Mit der Zeit können sogenannte Schlupflider entstehen, also ein Hautüberschuss am Oberlid. Das stellt aber nicht nur ein ästhetisches Problem dar, sondern kann auch häufig zu einem unangenehmen Druckgefühl, zu einer gewissen Augenmüdigkeit und oft auch zu Gesichtsfeldeinschränkungen führen. Abhängig vom Ausmaß des Überschusses an Haut stellt bei diesem Beschwerdebild ab einem gewissen Ausmaß die chirurgische Entfernung des Hautüberschusses und ggf die Entfernung von überschüssigem Fettgewebe die einzige wirklich effektive Therapie dar. Mit Salben, kosmetischen Behandlungen, Laserbehandlungen oder anderen Technologien kann man bei Patient: innen mit Hautüberschuss leider nur wenig erreichen. Die operative Lidstraffung wird in Österreich in der Regel von Augenärzten, Chirurgen, Hautärzten, HNO, Kiefer-und Gesichtschirurgen und Plastischen Chirurgen durchgeführt (Anm.: in alphabetischer Reihenfolge). Der Eingriff erfolgt nach Anzeichnung der neuen Lidfalte schmerzlos in lokaler Betäubung, auf Wunsch im Dämmerschlaf. Man muss aber damit rechnen, dass man nach der OP für einige Tage einen Bluterguss im Bereich der Ober-und Unterlider haben wird. Der Eingriff hinterlässt jedoch so gut wie keine sichtbaren Narben und sorgt für ein natürliches und jugendlicheres Ergebnis, das in der Regel für zehn bis 15 Jahre hält - abhängig vom individuellen natürlichen Alterungsprozess und Lebensstil. Der Eingriff kann dann bei Bedarf wiederholt werden. Die operative Lidstraffung hält die natürliche weitere Gesichtsalterung nicht auf, kann aber das Rad der Zeit auf einfache Art um Jahre zurückdrehen.

DDr. Gerald Jahl FA für Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie; www.jahl.at