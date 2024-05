"Ozempic Face": Warnung vor Rosinengesicht nach Abnehmspritze

In wenigen Monaten viele Jahre gealtert! Die Abnehmspritze steht Stars wie Robbie Williams gar nicht gut! Lässt sich das Ozempic Face vermeiden? Wie wird repariert? Der Expertentalk.

"Ab einem gewissen Alter muss man sich entscheiden: entweder Gesicht oder Hintern." Der legendäre Spruch von Schauspielerin Marlene Dietrich geriet ein wenig ins Vergessen, bis die Abnehmspritzen und das mit ihnen einhergehende Phänomen Ozempic Face auftauchten. Ozempic ist der Markenname eines neuartigen Medikaments mit dem Abnehmwirkstoff Semaglutid, das zu sattem Gewichtsverlust führen kann. Denn es senkt den Blutzuckerspiegel (ein wichtiger Faktor beim Abnehmen) und löst ein starkes Sättigungsgefühl aus. Bis zu 17 Prozent des Körpergewichts können bei einer derartigen Spritzentherapie in kurzer Zeit schmelzen.

Und an dem Punkt wären wir bei der weisen Dietrich: Körperfett ist ein hervorragendes Füllmaterial. Es glättet von innen, lässt prall und damit jung wirken. Schmilzt es wie erwünscht an Gesäß & Co., verliert auch das Gesicht an Volumen. Eine durch schleichenden Kollagen- und Elastinverlust schon etwas spröde Haut kann sich einem starken und schnellen Gewichtsverlust nicht mehr anpassen. Sie beginnt zu hängen. Je schlanker der Hintern wird, desto stärker erschlafft das Gesicht. Es kommt zum hohlen und alt wirkenden Rosinen-Gesicht alias Ozempic Face, das derzeit einige Stars zur Schau tragen. Besonders deutlich ist der schnelle Gewichtsverlust bei Robbie Williams (50) zu sehen. In den letzten Jahren verlor er mit dem „Skinny Shot“ zwölf Kilo und damit auch sein Spitzbubenantlitz. Auch Moderatorin Sharon Osbourne (71) ist dem Schlankwahn verfallen, was sie drastisch an körpereigenem Füllmaterial kostete.

Minus 12 Kilo: Robbie WIlliams wollte unbedingt viel Gewicht verlieren. Das zeigt sich deutlich im Gesicht.

Gesicht oder Hintern – muss ich mich wirklich entscheiden? Ob sich das Ozempic Face vermeiden lässt und ob ein starker Volumenverlust überhaupt wieder rückgängig gemacht werden kann, verrät Dozent Dr. Johannes Matiasek, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, im Talk:

Was passiert mit unserem Gesicht, wenn wir viel an Fett verlieren?

Doz. Dr. Johannes Matiasek: Durch die Abnehmspritze verlieren die meisten Menschen sehr rasch an Gewicht. Ist die Haut älter, kann sie sich einem raschen Gewichtsverlust nicht mehr anpassen. Denn die Produktion von Kollagen – das Protein ist das Stützgerüst der Haut – ist im Alter herabgesetzt. Die Haut beginnt zu hängen. Ein starker Volumenverlust zeigt sich dann vor allem im Wangen- und Kinnbereich sowie auch an den Unterlidern. Diese wirken eingefallen – die Tränenrinnen zeichnen sich stärker ab.

Also sind jüngere Menschen im Vorteil?

Dr. Matiasek: In einem Alter von Mitte 30 bis Mitte 40 spielt die Haut noch ganz gut mit. Wie sie auf starken Gewichtsverlust reagiert ist aber immer individuell und hängt neben den Genen auch vom Lebenswandel ab. Starke Raucherinnen und Raucher sind im Nachteil, da durch das Rauchen die Kollagenproduktion eingeschränkt ist.

Minus 13 Kilo: Sharon Osbourne wiegt nur noch noch 45 Kilogramm. Nach ihrer Ozempic-Therapie mit starken Nebenwirkungen sagt die Moderatorin: „Jetzt bin ich zu dünn."

Lässt sich dem Ozempic Face vorbeugen - z.B. indem man die Kollagenproduktion im Vorfeld bereits ankurbelt?

Dr. Matiasek: Einige non-invasive Treatments, wie das Radiofrequenz-Microneedling Morpheus 8, können die körpereigene Kollagenproduktion ankurbeln. Ich erachte es aber für sinnvoller, abzuwarten bis das Wunschgewicht erreicht ist und erst dann mit ästhetischen Behandlungen zu starten. Denn die körperlichen Veränderungen durch einen Gewichtsverlust lassen sich nicht vorhersehen.

Was sind die besten Methoden zur Wiederherstellung einer jugendlichen Gesichtsform?

Dr. Matiasek: Es gibt bewährte und wirksame Methoden sowohl im Bereich der non-invasiven als auch der chirurgischen Behandlungen. Eine schonende, also minimal-invasive Behandlung zum Volumenaufbau ist die Gabe von Fillern wie Hyaluronsäure. Indem man die Schläfenregion auffüllt und dem Wangenknochen mehr Struktur gibt, lässt sich die jugendliche V-Form des Gesichts wiederherstellen. Zusätzlich empfehle ich Behandlungen mit Morpheus 8. Die Kombination aus Radiofrequenz und einem Deepneedling verbessert die Hautstruktur. Erschlaffte Haut wird gefestigt und es stellt sich ein Liftingeffekt ein. Bei stark ausgeprägten Tränensäcken und hohlen Augen gibt es die Möglichkeit einer Unterlidstraffung. Diese kann mit einer blicköffnenden Oberlidstraffung kombiniert werden. Besteht bereits ein sehr ausgeprägter Hautüberschuss im Gesicht, empfiehlt sich ein chirurgisches Face- und Halslift. Dabei werden die Grundstrukturen des Gesichts in der Tiefe angehoben und repositioniert. So wird nachhaltig eine V-Form wiederhergestellt. Zusätzlich empfehle ich non-invasive Treatments, die die Hautstruktur verbessern.

Minus 90 Kilo: John Goodman nahm spektakulär ab – man sieht's!

Gibt es einen Unterschied bei der Behandlung von Männern und Frauen?

Dr. Matiasek: Die Männerhaut verkraftet den Gewichtsverlust zumeist besser als die der Frauen, da sie fester ist. Ist bei Männern der Wunsch nach einer Repositionierung da, kommen ebenfalls Methoden wie Filler oder ein Facelift zum Einsatz. Der Unterschied ist, dass Männergesichter andere Filler benötigen, und zwar solche, die fester, also stärker vernetzt sind. Zumeist benötigen sie mehr davon. Ansonsten ist die Behandlung gleich.

Viel Gewichtsverlust hinterlässt natürlich auch Spuren am Körper. Was kommt gegen den Ozempic Body zum Einsatz?

Dr. Matiasek: Morpheus 8 ist auch für den Körper geeignet. Ist eine stärkere Straffung gewünscht, gibt es die Möglichkeit der invasiven Radiofrequenzbehandlung Bodytite. Dabei handelt es sich um eine Sonde, die schonend unter der Haut mit Radiofrequenz, also Hitze, für Straffung sorgt. Bodytite ist die derzeit intensivste Form der Radiofrequenzbehandlung. Besteht sehr viel Hautüberschuss, ist eine chirurgische Körperstraffung, wie eine Bauchdecken- oder eine Oberarmstraffung oder ein Ganzkörperlifting, die Methode der Wahl.