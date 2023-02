× Faltenreduktion ohne Operation

Leser:innen haben die Möglichkeit, Fragen an Gesund-Profis zu stellen. Experten antworten.

Frage: Ich bekomme immer mehr Falten im Gesicht und am Hals. Was ist die beste Methode für eine sanfte Verjüngung?

Antwort: Die "Morpheus 8 Radiofrequenz-Deep Needling Behandlung" ist die derzeit effektivste Methode zur Verjüngung ohne OP. Diese Kombination von Radiofrequenz und Deep Needling ist nicht nur eine Weiterentwicklung des klassischen Microneedlings, sondern eine Revolution in der ästhetischen Medizin, da zwei Technologien zeitgleich durchgeführt werden können. Die Behandlung bietet einen doppelten Effekt zur Hautverjüngung. Kleine Nadeln dringen in vorausgewählte Tiefen der Haut ein und geben bis in die Fettschicht Radiofrequenzenergie ab, um so die Kontur des Gesichts zu definieren und Falten, Aknenarben, große Poren sowie Linien zu minimieren. Die Kollagen-und Elastinbildung wird angeregt, die Zellerneuerung stimuliert und das Hautbild gewinnt an Spannkraft.

Doz. Dr. Johannes MatiaSek FA für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie in Wien und Schladming; www.drmatiasek.at